C-130運輸機下週起全台空投演練 模擬作戰支援及重大天災物資運補

國防部在2023年6月，於台東地區執行軍用物資空投及接收作業訓練。（資料照，取自軍媒青年日報）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍政人士今天指出，為模擬作戰環境下的後勤運補，以及台灣遭逢重大天災丶交通中斷時的物資軍運補任務，軍方下週起將出動C-130運輸機在本島的北中南東丶外島澎湖地區，分階段進行空中勘察丶空投物資丶緊急起降等項目演練，並驗證C-130運輸機在執行多重任務時的能量。

他表示，這項演練的規劃單位其實是陸軍的後勤指揮部，因此在C-130運輸機奉命執行空投丶緊急起降任務之前，相關勤前作業都是由陸勤部來完成，包括調度物資丶裝箱運送到空軍基地丶地面接收物資人員的分派及分工訓練等等。

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國軍運用C-130運輸機進行軍品空投補給訓練，是給予戰時前線受圍困友軍的有力支持，然而，隨著現代戰爭在野戰防空能力的增強，加上未升級的C-130不具備抗干擾自衛設施，因此傳統低空投放將面臨巨大風險。軍政人士指出，傳統空投現階段在民防救災及其他電戰壓制下仍有意義，未來若是能順利採購到「聯合高空精準遙控空投系統」（JPADS），將大幅提高生存性。

空軍第六聯隊第十空運隊與東指部混砲營，2023年於台東地區執行軍用物資空投及接收作業訓練。（資料照，取自軍媒青年日報）

國軍漢光兵推已在上週啟動，中央聯合應變中心（CJEOC）全功能組此次也將配合漢光兵推，視演習情勢適時全數開設，並由行政院統一指揮，預計演習6天3階段，進行軍民整合資源調度與統籌管制，演練「預防性撤離」、「醫療後撤/擴充醫療區域規劃」以及「聯合交通運輸指揮與管制」等3大課題。

軍政人士表示，陸軍後勤指揮部自4月21日起丶至6月上旬，將協調空軍調派C-130運輸機執行年度空投訓練任務，並分階段在台灣本島的北中南東以及外島澎湖地區，進行空中勘察丶物資空投與海上緊急拋擲丶緊急著陸等項目的演練。

他表示，大量物資的緊急運補作業，目前仍須仰賴空軍C-130運輸機來支援，這部分也是驗證C-130運輸機機隊執行多重任務能量，未來則可能採取C-130運輸機及大型運輸無人機併進的方式來執行。

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