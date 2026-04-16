2026城鎮韌性兵推登場 首場實兵演習22日展開

2026城鎮韌性演習電腦兵棋推演的部分，已於13日起以6天3階段，在新北、宜蘭、高雄、屏東4縣市登場，行政院長卓榮泰以視訊方式參與，至於實兵的部分，首場演習將自下週4月22日從彰化縣開始。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕2026城鎮韌性演習電腦兵棋推演的部分，已於13日起以6天3階段，在新北、宜蘭、高雄、屏東4縣市登場，行政院長卓榮泰以視訊方式參與，至於實兵的部分，首場演習將自下週4月22日從彰化縣開始，後續將有11個縣市參與，包括新北市、桃園市、高雄市等。

配合國軍「漢光42號」電腦兵推，行政院舉辦的城鎮韌性演習，將一路從4月演習到8月，其中在兵推的部分，新北、宜蘭、高雄、屏東等4縣市在漢光兵推期間，配合中央的聯合應變中心，在13與14日、16與17日、20與21日，以6天3階段全力配合中央演練。另外，在8月漢光實兵演習時，也會首度實施跨區協同演練，中央、地方與國軍同步整合。

請繼續往下閱讀...

卓揆在院會表示，台灣不只面臨極端氣候的挑戰，更位處威權主義擴張的最前緣。因此從去（2025）年起，政府將「萬安演習」與「民安演習」整併為「城鎮韌性演習」，並銜接「漢光演習」，目的係為提升國家面對災難或緊急狀態的「全社會防衛韌性」。而自俄烏戰爭到近期的中東衝突，都讓世界各國更加提升「有備無患」的韌性意識。

卓揆指出，今（2026）年的城鎮韌性演習有3大重點。第1個重點是持續提高各項衝突情境的比例，讓更多國人瞭解軍民整合的工作。演習內容著重在預防性疏散撤離、大量傷患醫療、緊急醫療區域開設、交通運行管制，以及心理防衛等項目，以達保護國人及維持社會運作的目標。請內政部、交通部及衛生福利部等相關部會全力協助地方政府，驗證軍民整合重點項目。

卓揆表示，第2個重點是演習強度的持續提升。各地方政府演練從1天增加為2天，其中兵棋推演1天、綜合實作1天，要持續推動「有想定、無劇本」驗證，以實際的人、物、地、景，進行實作方式演練，以及首度規劃跨縣市方式共同協作，讓演習強度更加提升，貼近真實情境。

第3個重點是持續擴大全民參與，卓揆強調，除民防團隊運用，這次也納入民間組織、替代役、台灣民間自主緊急應變隊及志工團體等人力，確實演練急救站、救濟站及配售站開設，以驗證醫療救護、人員收容及物資配售效能，使全民防衛量能真正扎根基層。演習目的在於「發掘問題」、「即時精進」，而非要求「完美演出」，演練也不只是一次性，而是要制度化、常態化推動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法