裝甲軍官的華麗轉身 陳彥銘少校退伍成為 BMW 銷售講師

陳彥銘退伍後受邀至部隊演講，主題為「超專業的志願役招募心法」。（圖：退輔會及榮民文化網作者授權刊載）

〔記者羅添斌／台北報導〕政府持續推動募兵制，以長留久用的制度來維持國軍部隊的戰力，但也有不少志願役軍士官兵在軍職退伍前會感到迷惘，自問：在軍中的專長，退伍後到社會能幹什麼？

退輔會及榮民文化網本週發表了一位在陸軍服役十年丶擔任裝甲軍官陳彥銘的職涯轉換的故事，陳彥銘將他對戰、甲、砲車機械性能的直覺與精準執行的軍事素養，退伍後成為 BMW 總代理汎德認證專業銷售講師。

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職涯轉換可以有無限大的空間，目前仍在服現役的國軍志願役官兵，不妨來看看陳彥銘的故事。

以下為退輔會及榮民文化網本週發表的「裝甲兵的鋼鐵轉身 榮民大叔陳彥銘的 BMW 銷售職人之路」，本報獲退輔會及作者同意授權全文轉載，以下為全文內容：

陳彥銘在擔任裝訓部教勤營第三連副連長時（右）與連輔導長合照。（圖：退輔會及榮民文化網作者授權刊載）

在維武路 1 號的鐵血淬煉下，為陳彥銘的軍旅生涯打下了極其深厚的根基。

從中正預校到陸軍官校，再到野戰單位的 269 旅、564 旅及 584 旅，以及培育裝甲專才的裝訓部，這段從少年十五二十時的陸軍官校，再到「戰甲鐵騎」的歷練，賦予了他親愛精誠對人文的關懷及對戰、甲、砲車機械性能的直覺與精準執行的軍事素養，也為爾後成為 BMW 總代理汎德認證專業銷售講師打下 不可抹滅的基礎。

軍魂注入匠心：將 SOP 轉化為精準火候與服務準則

服役10年後，以戰車營少校參謀主任職務退伍的陳彥銘，並沒有在舒適圈停留。他選擇跨入競爭激烈的豪華車銷售領域，挑戰德國 BMW 的銷售與教學體系。這不僅是職業的轉換，更是一場核心素養的完美遷移。他將軍中的 SOP 嚴謹紀律及精神，轉化為豪 華房車銷售裡的精準火候與展間裡的銷售服務準則。

對陳彥銘而言，裝甲兵的「指揮技術」已內化為專業的「說服力」。他深信「好軍人也是好銷售」，其關鍵就在於那份不走捷徑的真誠。在向客戶解說 BMW 的安全防護與駕馭樂趣時，他不僅是銷售，更像是一位守護安全的「裝備教官」，用軍人責任、榮譽的 核心態度，建立了客戶心中無可取代的信任感。

數位時代的傳承：YouTube 上的「隔壁老陳」

為了將這份職人精神傳遞給更多人，在退伍前也參加了 退輔會辦理的資訊職訓班隊相關課程，後續便創立了YouTube 頻道，以「隔壁老陳」的親切專業形象，打破了 豪華車業務的距離感。他運用在裝訓部磨練出的教學解析能力、思維理則及表達技術，將艱澀的車輛規格轉化為易懂的實戰心法。這份從軍校到豪華車界的轉戰，這樣的經驗也讓他有成功獲得「BMW總代理汎德認證專業銷售講師」殊榮的養分，對他而言，向車主解說車輛型號、機械性能、 安全配備，就像演習任務賦予官兵時—那種寄託、信任、責任、安全，也證明了軍事背景與專長在民間產業同樣具備極高的競爭力。

變的是裝備，不變的是專業服務的執著

陳彥銘的故事，是榮民職涯轉換的一篇小人物故事。他靜靜地 不疾不徐將「守護國土」具象化且溫柔的轉化為「守護駕馭安全」、「消費信任」的日常幸福。他用行動向外界宣告：裝甲兵的「誠、 熱、愛」在卸下老虎皮後，依然能在現代職場上雖不求軒、不求冕卻能隱隱地發光發熱，即便不在前線，他依然在社會崗位上，以謙卑而堅定的姿態，守護著那份社會安定的力量，那份，我是榮民，我是社會安定的力量。

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