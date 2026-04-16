限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
實戰認證有效 烏軍採用「新型作戰模式」奪回南部大片領土
烏軍宣布採用結合無人系統與步兵的新形態作戰模式。示意圖。（路透）
〔編譯林家宇／綜合報導〕已歷時逾4年的烏俄戰爭向全球揭示無人機在現代戰場重要性。烏克蘭國防部15日宣布，軍方正採用結合空、陸無人系統與步兵的新型戰鬥模式，這項變革助烏軍近期從俄軍手中奪回近50平方公里領土。
烏國防部在通訊軟體「Telegram」發布簡短聲明，宣布軍方開始採用「一項新的作戰模式，將空、陸無人系統與步兵整合為單一體系的無人機攻擊單位」、「此形式已在南方創造成果。2月以來解放了該地區的大範圍領土，毫無疑問要歸功於這些先進的作戰單位。」
請繼續往下閱讀...
烏俄戰況當前處於膠著。俄軍在東部頓巴斯地區推進緩慢，對外宣布的戰果通常僅以村落為單位。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）提到，烏軍的戰略目標之一為不斷提升對俄國軍事、國防產業及其它設施的打擊步調，削弱俄軍的進攻能力。