實戰認證有效 烏軍採用「新型作戰模式」奪回南部大片領土

烏軍宣布採用結合無人系統與步兵的新形態作戰模式。示意圖。（路透）

〔編譯林家宇／綜合報導〕已歷時逾4年的烏俄戰爭向全球揭示無人機在現代戰場重要性。烏克蘭國防部15日宣布，軍方正採用結合空、陸無人系統與步兵的新型戰鬥模式，這項變革助烏軍近期從俄軍手中奪回近50平方公里領土。

烏國防部在通訊軟體「Telegram」發布簡短聲明，宣布軍方開始採用「一項新的作戰模式，將空、陸無人系統與步兵整合為單一體系的無人機攻擊單位」、「此形式已在南方創造成果。2月以來解放了該地區的大範圍領土，毫無疑問要歸功於這些先進的作戰單位。」

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烏俄戰況當前處於膠著。俄軍在東部頓巴斯地區推進緩慢，對外宣布的戰果通常僅以村落為單位。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）提到，烏軍的戰略目標之一為不斷提升對俄國軍事、國防產業及其它設施的打擊步調，削弱俄軍的進攻能力。

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