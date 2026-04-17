今年度總預算有望付委加速審查 海馬士等對美軍購「首期款」透曙光

海馬士多管火箭系統。（資料照，國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕「國防特別條例」各版本草案審議持續卡關，針對海馬士（HIMARS） 多管火箭系統、M109A7、標槍及拖式飛彈等4案軍購案，美方已同意助台展延首期款支付期限至5月底，民進黨立委王定宇受訪指出，若特別預算未及審竣，會與政院研議先行動用預算支付等方式處理，但此為不得不的作法，美方也恐將此納為後續供售武器的考量，台灣應避免預算延宕，影響台美合作與彼此互信。

國防特別條例草案，15日經過首次由立法院長韓國瑜召集的朝野黨團協商後仍未達共識，外交及國防委員會預計下週邀國防部再次針對國防特別預算進行機密專報，讓部分立委「補課」，韓國瑜則擬於週三再次召開協商。

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針對海馬士、M109A7自走砲、標槍及拖式飛彈增購案的首期款支付進度，國防部向本報重申，這四項軍購案均已一併請求美方展延首期款支付期限，以待與廠商完成議約。據國防部戰規司司長黃文啓日前說明，預計支付期限可延至5月底。

由於目前中央政府年度總預算下週有望先行付委審查，一旦年度預算通過，根據國防部長顧立雄先前說法，可能就有動支預備金或其他預算等選項。王定宇今天受訪說，目前此4案確實都是以5月底前需完成首期款支付，若特別預算未及審竣，會請行政院研議先期支用預算等做法處理。

他強調，儘管藍白陣營一再阻撓國防相關預算，但若特別預算最終仍未能在期限前審竣，為確保這些攸關台灣安全的重要國防戰力能順利取得，他將會與行政院及國防部進一步研擬，採取「先期支用預算」等方式作法來緊急處理，盡最大努力填補預算缺口。

在軍事採購流程上，王定宇透露，針對首批已知會國會的軍購案項，我方均已向美方援引「安全援助管理手冊（SAMM）」中的「緊急生效條款」，執行案件緊急生效，這才爭取到首期款延後支付的空間。至於其他尚未公布的後續軍售案，美方目前則仍處於內部行政作業程序中。

王定宇示警，若預算案遲遲未能通過，導致首期款支付一再延宕，這種「不得不的作法」恐會產生連鎖效應。美方未來在評估第二批武器供售意願時，極可能將此情況納入考量。

王定宇強調，本次國防特別條例所列的各項軍購案，均是依照國軍整體作戰需求進行評估規劃，屬於提升國防戰力不可或缺的關鍵一環，且台灣是第一島鏈共同防禦重要國家，若遲未通過武器採購預算，恐影響台美合作與彼此互信。

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