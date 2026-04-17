國防特別條例續卡關 陳冠廷示警：軍購案議約5月需付款延宕恐損台美互信

立法院外交及國防委員會民進黨籍本會期召委陳冠廷。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕「國防特別條例」各版本草案審議持續陷入僵局。針對海馬士（HIMARS）多管火箭系統、M109A7自走砲、標槍及拖式飛彈等4項重大軍購案，美方雖已同意展延首期款支付期限至5月底，但民進黨立委陳冠廷今（17）日受訪強調，5月底是極為關鍵的「硬指標」，目前爭取到的展延是美方破例的緊急彈性，若預算持續延宕，不僅面臨撥款壓力，更恐耗損台美間長期累積的軍事互信。

美方「破例」 動用基金代墊 5月與原廠簽約5日內我需付款

國防特別條例草案於15日經立法院長韓國瑜召集朝野協商後，因未達共識而再度擱置。外交及國防委員會預計下週邀國防部進行機密專報，讓立委針對預算內容進行「補課」。

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陳冠廷今天向本報指出，海馬士案的首期款之所以能爭取到展延，是因為美方動用「國防安全合作局」（DSCA）基金，以緊急個案方式先行墊付。他指出關鍵時程說，「美方預計5月底就會與廠商洛馬（NYSE:LMT）完成議約，一旦議約完成，我方必須在5天內支付款項。」他強調，這種由美方先行代墊的彈性是「破例而非常態」，其他如拖式、標槍、M109A7等案目前也正爭取比照辦理，但沒人能保證每次都能成功。

針對立法進度，陳冠廷分析，目前國軍面臨的是「法案與預算」的雙重時間壓力。即便下週專題報告與黨團協商進度順利，法案三讀後，後續還有特別預算案須送進院會。

「特別預算依《預算法》準用總預算審議程序，從行政院編列、委員會審查到院會三讀，即便朝野全力配合，要在5月底前完質，時間也非常緊迫」陳冠廷說，若條例能先行通過，行政體系才有基礎針對緊急狀況處理必要款項，但這終究只是「應急」，唯有盡快完成預算審查，才能從根本解除5月底的違約壓力。

陳冠廷進一步警示，預算延宕產生的「連鎖效應」不容小覷。他透露，美方後續還有多項已告知美國國會、但尚未正式對外公布的軍售項目。如果當前這波軍購款項無法順暢處理，未來每一筆軍售案的發價書（LOA）到期時，都得重新與美方洽談展延。

「台美信任關係的耗損是累積的」， 陳冠廷強調，美方內部不同部門對台灣的支持，是建立在台灣「如期履約」的誠信之上，反覆延後只會讓美方持懷疑態度的人士獲得反對理由，進而影響未來先進武器的供售意願。

國防戰力需「體系化建置」 軍購延宕恐釀戰力缺口

從軍事角度出發，陳冠廷強調，國軍建軍節奏具有整體性，單一項目延遲將產生結構性影響。他舉例，海馬士需搭配無人機提供目標資訊，M109A7需配備砲兵戰術數據系統，標槍與拖式飛彈則須結合反無人機與偵蒐系統。

陳冠廷呼籲，若軍購項目因預算停滯而拖延，將導致國內委製的無人機、AI指管系統與這些美方裝備出現整合缺口。他再次向在野黨喊話，希望透過下週的機密專報與黨團協商達成共識，盡快通過國防特別條例，確保台灣防衛體系的完整性。

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