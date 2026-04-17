延宕長達10年之久 海軍「下一代作戰艦」本週啟動設計評估案招標

海軍「下一代作戰艦」終於跨進新的一步，已在本週啟動設計評估案的招標，將在5月13日開標。圖為海軍先前公佈的「新一代飛彈巡防艦」模型。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕在歷經長達10年之久的政策反覆丶作業延宕之後，海軍「下一代作戰艦」終於跨進新的一步，已在本週啟動設計評估案的招標，將在5月13日開標。軍政人士今天指出，「下一代作戰艦」規劃標準排水量為6000噸丶滿載排水量為7000至7500噸，搭載的是艦載型主動相列雷達丶飛彈垂直發系統及各式防空丶反艦丶反潛與無人載具武器系統，未來將取代基隆級軍艦，成為海軍新世紀的作戰主力。

據指出，此次設計評估案的招標，採取的是「經公開評選或公開徵求之限制性招標」公告型式，由國內具資格的廠商參與，但設計內容可合作採用其他國家成熟的軍艦設計案，由於日本政府即將開放多類軍事武器系統的外銷丶援助輸出，以及有相當大的聯合開發設計空間，也將使我國「下一代作戰艦」的設計，預留國際合作伏筆。

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國軍數年前公布的新一代巡防艦示意圖，此案已演變為下一代作戰艦，並在本週啟動合約設計案的招標作業。（資料照）

海軍「下一代作戰艦」案在過去的10年間，曾歷經政策反覆丶作業延宕的尷尬期，海軍在2014年首度對外公佈「未來15年兵力整建願景」，初步規劃包含中型巡防艦的需求，在2016年的6月20日，海軍司令部正式公布「未來12項造艦計畫」，其中就列出「新一代飛彈巡防艦」，代號即為「震海計畫」，在 2017年後軍方開始編列相關經費，原定於 2019 年開工建造首艘原型艦，但是到了 2022年，由於雷達性能與預算爭議等技術卡關，計畫進度大幅延宕。

海軍於此時決定將計畫調整，將原編預算改為推動「輕型巡防艦」以填補戰力空隙，2024年則將「新一代飛彈巡防艦」的名稱改為「下一代飛彈巡防艦」，外傳代號變更為「戟海計劃」，並將排水量由原先的4500噸提升至6500噸。

根據國防部公開預算書表示，委託國內具船舶設計經驗機構執行下一代作戰艦合約設計，提供原型艦建造參考藍圖及建造需求規範。因應當前中共對我軍事威脅與東海、南海水域之海洋與島嶼爭議，故需建立6000噸級巡防艦，以執行遠海訓練、外島運補護航及維護海上交通線安全等任務，增加兵力運用彈性。

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