（影）MV-75定名「夏延2型」特戰版同步亮相 空中加油擬配無人加油機

美國陸軍15日正式為新一代傾斜旋翼機MV-75定名為「夏延2型」。（圖取自貝爾公司）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍15日正式為新一代傾斜旋翼機MV-75定名為「夏延2型」（Cheyenne II），延續以美洲原住民族為陸軍軍機命名的傳統，向夏延族致敬，美軍並同步公開特戰版本構型與無人機空中加油規劃。

軍聞網站「The War Zone」報導，MV-75為美軍「未來長程突擊航空器」（FLRAA）計畫核心平台，由貝爾公司以V-280「勇士」傾轉旋翼機為基礎發展，並已加速時程從2031年提前至2027年開始部署。

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報導指出，陸軍選擇「夏延」之名，延續以美洲原住民族命名傳統，並象徵高機動與快速部署能力；AH-56「夏延」直升機為AH-64的前身，不少概念傳承至現今塞考斯基德S-97直升機。新一代「夏延2型」則被定位為可「飛得更遠、飛得更快」的跨世代平台，具備直升機垂直起降與固定翼飛機速度與航程優勢，可重塑戰場機動模式。

在任務定位上，MV-75除可執行大規模空中突擊、醫療後送與遠程兵力投送外，亦具備全球部署能力，並特別強調在印太地區廣域作戰環境中的運用潛力。

此外，美陸軍同日曝光特戰版本構型概念圖，將配備機鼻地形雷達、光電感測器與空中加油管，並整合類似「低能見度環境導航系統」（DVEPS）能力，使其可在夜間、惡劣天候及低空貼地飛行條件下執行長距離滲透任務，滿足「夜行者」（160特戰航空團）作戰需求。

美國陸軍特種作戰航空司令部（USASOAC）司令瓦萊斯基上校補充，MV-75最吸引人的地方，在於採用了完全模組化的開放系統架構，並保留飛機的資料權限，使飛機能更快適應作戰環境變化，通常只需對現有硬體做極少的改動。

貝爾公司發布的影片中，MQ-25「黃貂魚」無人加油機為MV-75加油。（圖取自X@airsuperiorx）

同時，特戰版本將具備空中加油能力，美陸軍正評估將此能力擴展至一般型機隊。然而，陸軍目前缺乏自有空中加油平台，已成為關鍵限制因素。

因此，陸軍正研究導入無人加油機解決方案，例如海軍發展中的MQ-25「黃貂魚」無人加油機，未來可能支援MV-75延伸航程，建立空中補給能力；相關概念亦顯示，陸軍可能發展自身空中補給體系，利用無人機或將MV-75改裝為加油機型，以降低對空軍支援依賴。

美陸軍MV-75傾斜翼直升機，其最大的改進在於發動機艙和旋翼，相較現役的V-22「魚鷹」，該機僅需轉動旋翼即可轉換飛行模式，大幅精簡機件設計、成本提高可靠度；綜合公開資訊，該機巡航速度達280節（約518公里／時），作戰半徑超過800浬（1480公里），最大人員酬載可達12人。

圖為MV-75「夏延2型」。（圖取自X@airsuperiorx）

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