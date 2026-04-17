阿帕契反無人機砲彈藥便宜效果好 擬提升5倍產能

圖為專為AH-64「阿帕契」攻擊直升機設計的新型30公厘「航空近炸高爆彈」（APEX）。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕面對廉價無人機威脅快速擴大，低成本反制手段受美軍重視，美國陸軍近日已加速採購30公厘XM1225「航空近炸高爆彈」（APEX），用於AH-64「阿帕契」攻擊直升機。對此該型彈藥產能也初步規畫提升至每月生產1萬發。

軍聞網站「The War Zone」報導，APEX彈藥由阿帕契機首下方M230機砲發射，採用近炸引信設計，可在接近目標時引爆並釋放破片，特別適合攔截體積小、機動性高的無人機。

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報導指出，美陸軍原本每月僅有600發該型彈藥，但近期已加速生產，本月產量預估達2000發，並計畫進一步將產能提升至現有的5倍，顯示需求快速上升。

此外，該型彈藥可在不改動現有M230機砲與射控系統的情況下直接使用，且彈道特性與現役彈藥相近，使飛行員無需額外訓練即可投入作戰，具備快速導入優勢。

報導指出，美軍已於去年底在尤馬試驗場完成實彈測試，首次以30公厘近炸彈對無人機進行空對空射擊，驗證其精準度與殺傷效果。

在測試期間，陸軍進行兩個階段評估。第一階段比較APEX與現役M789彈藥性能差異；第二階段則在實戰環境下射擊無人機與地面目標。整個試驗共發射約1200發彈藥，以評估武器效果與射擊精度。

測試負責人麥考密克（Walter McCormick）表示，APEX彈外型與目前阿帕契使用的M788訓練彈與M789高爆雙用途彈相似，但最大差異在於引爆方式。「這款彈藥會在目標前方爆炸，而不是先撞擊再爆炸，從而提高攔截無人機的機率。」

除反無人機外，APEX彈亦可用於攻擊人員、輕型車輛與小型船隻，提供較傳統高爆彈更佳的面殺傷能力；其自毀設計亦可降低未命中後持續飛行所帶來的附帶風險。

報導分析，隨著無人機數量快速增加，單純依賴飛彈攔截成本過高，美軍正轉向以機砲搭配新型彈藥，建立更具成本效益的反制手段；APEX彈的大量採購，顯示阿帕契正由傳統攻擊平台，進一步轉型為前線反無人機作戰節點。

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