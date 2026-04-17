台灣也在名單中 AMRAAM增程飛彈進全速量產趕交客戶

圖為AIM-120C-8增程型先進中程空對空飛彈（AMRAAM-ER）。（圖取自X@SMmiliitary）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕台灣2024年10月獲美國批准軍售NASAMS防空系統，並同步包含123枚AMRAAM-ER增程型先進中程空對空飛彈。而隨著各國加速強化防空體系，美系防空飛彈產能同步擴張。美國戰爭部近日授予雷神公司一筆2.348億美元（約新臺幣74.1億元）合約，推動「先進中程空對空飛彈增程型」（AMRAAM-ER）進入全速量產階段，以便準時交付盟國訂單。

軍聞網站「Defence Blog」報導，該合約將執行至2030年，主要用於進行從低速生產轉入全速量產的過渡及準備作業，以便支援長期訂單。

請繼續往下閱讀...

該合約也標註出AMRAAM-ER飛彈的客戶名單，涵蓋匈牙利、科威特、立陶宛、荷蘭、挪威與臺灣，顯示該飛彈已在美國夥伴中廣泛部署。報導指出，其中臺灣正持續強化分層防空體系，使該型飛彈具高度戰略意義；而荷蘭與挪威則為北約防空體系重要成員，顯示該型飛彈正成為歐洲防空部署核心裝備之一。

AMRAAM-ER為現役AMRAAM飛彈的增程版本，主要用於地面防空系統，特別是「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS），並在近年衝突中成為西方防空體系代表性武器。

在技術上，AMRAAM-ER結合原有導引系統與更大型火箭推進器，並改良彈體設計，使其具備更遠射程與更高攔截高度，可有效對抗飛機、巡弋飛彈與其他空中威脅。此外，該型飛彈可用於防護城市、軍事基地與關鍵基礎設施，在高強度空襲環境下提供更大防禦縱深。

報導分析，隨著防空需求持續升溫，AMRAAM-ER進入長期量產，代表美國與盟友正建立穩定補給體系，進一步透露客戶正計畫數年的連續採購，而非短期的一次性購買。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法