黑鷹新套件開發 變多用途直升機3小時內切換攻擊、醫療、情監偵任務

圖為塞考斯基公司打造的武裝型「黑鷹」直升機。但根據該公司最新概念，未來只會有一種「黑鷹」直升機機型，搭配「武裝黑鷹」模組化套件短時間切換、執行不同任務。（圖：洛克希德．馬丁官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕黑鷹直升機以通用直升機概念為基礎，以單一機體發展出包含戰場救護、消防、攻擊型等多種不同的衍伸機型而聞名，並能有效降低成本。但隨著戰場任務多元化與機隊維持成本攀升，洛克希德馬丁旗下塞考斯基公司推出了更激進的方案，即推出「武裝黑鷹」模組化套件，讓1架直升機可根據任務用途在短時間內改裝切換角色定位。

軍聞網站「Defence Blog」報導，以往的通用直升機模式，是以通用機體為基礎，加裝不同任務用途的硬體設備，衍伸出醫療、消防、指揮、反潛、攻擊等不同機型；但新的方案，則是推出一個通用模組架構，可讓同1架黑鷹直升機執行多種不同任務，透過「武裝黑鷹」模組化套件，地勤可在短短3小時內，將1架黑鷹進行任務用途切換。

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報導指出，「武裝黑鷹」最大特色在於模組化設計，地面單位可自行更換任務套件，無需送回後勤單位進行改裝，使直升機可維持高妥善率與戰備狀態。該套件可透過對外軍售（FMS）或直接商售（DCS）取得，顯示其已鎖定盟國市場，並具備立即部署能力。

塞考斯基並指出，現階段已推出近距離支援與精準打擊兩種任務配置，或者也能購買最基礎框架模組，後續並可依需求增購不同任務配置。

報導分析，這種設計方案既降低了前期採購成本，又能隨著預算和需求的變化拓展其戰力。

黑鷹直升機自1970年代服役以來，已成為全球最廣泛使用的軍用直升機之一。塞考斯基表示，該平台壽命週期將支持黑鷹持續服役至2070年，為此須推動發動機升級、數位化架構與自主飛行系統等改良升級計畫。

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