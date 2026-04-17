俄戰爭工業露疲態？「天竺葵」自殺無人機飛到一半快解體

根據多個戰場影像顯示，多架俄製「天竺葵」無人機在尚未遭攔截前，即於空中解體。（圖取自X@wilendhornets）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄軍大規模使用自殺無人機攻擊烏克蘭的戰術，近期出現品質崩潰跡象。根據多個戰場影像顯示，多架俄製「天竺葵」無人機在尚未遭攔截前，即於空中解體，顯示其生產與品管問題日益嚴重。

軍聞網站「Defence Blog」報導，「毒刺」（Sting）攔截型無人機的製造商「野蜂」（Wild Hornets）近期發布攔截畫面顯示，多架「天竺葵」無人機在飛行途中出現機體外殼脫落、機翼變形，甚至機頭結構分離等情況，且相關損壞並非來自防空火力，而是無人機本身結構缺陷所致。

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報導指出，近來愈來愈多來襲無人機在進入交戰前即出現損壞，顯示俄方生產線品質控管已出現系統性問題。

「天竺葵-2型」為伊朗「見證者-136」的俄製版本，巡航速度約每小時185公里，戰鬥部重量最高可達90公斤，原本即以低成本、大量投放為主要作戰特性。

報導指出，該型無人機主要於俄羅斯阿拉布加工業區生產，該工廠為追求產量快速擴編人力，甚至招募非洲年輕女工與未成年參與組裝，導致製造品質下降。此外，供應鏈亦高度依賴中國企業提供零件與引擎，但相關動力系統被評估性能與耐用度均低於原始設計。

在戰術運用上，俄軍將「天竺葵」視為消耗型武器，單價約4.8萬美元，並透過高頻率發射進行飽和攻擊。2025年間發射量達5萬架以上，使生產端承受極大壓力，進一步壓縮品質控管空間。

此外，烏軍持續打擊無人機發射與儲存設施，也迫使俄方在高壓環境下加快部署節奏，導致前線準備程序簡化甚至跳過，進一步放大機體缺陷問題。

數據顯示，至2026年3月，此類無人機命中率已降至近一年來最低，顯示其整體作戰效能正持續下降。

另綜合相關報導，俄羅斯工業品質劣化也不僅出現在無人機，位於遠東阿穆爾河畔共青城的俄羅斯加加林飛機製造廠（KnAAZ）近日發生大火，負責生產Su-57匿蹤戰機關鍵複合材料的廠房已出現大面積坍塌，受損程度遠超官方宣稱，恐重創該型戰機產線。

報導指出，俄羅斯主要國防企業正經歷一連串火災和不明原因爆炸事件，位於薩馬拉市的砲彈工廠發生爆炸，目前尚無確鑿證據顯示該地區遭到無人機攻擊，官方也尚未發表聲明澄清這起事件是由意外事故、工業故障還是外部攻擊造成的。

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