空軍「天龍操演」反制共軍封鎖 「劍翔」無人機率先出任務

圖為為國防部先前舉行「我國軍用無人機發展」媒體參訪活動時，展示多款自製無人機及產程介紹。圖為劍翔反輻射無人機系統。 （資料照，記者羅沛德攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍日前實施「115年上半年聯合作戰對抗演習（天龍演習）」，以共軍對臺實施封鎖作戰為想定背景，透過實戰化演練，驗證海空協同打擊與聯合反封鎖護航能力，並整合三型主力戰機、防空部隊及各軍種兵力，強化聯合作戰效能與快速應變能力。其中，已撥交部隊服役的劍翔無人機，更是率先起飛執行反制任務。

劍翔無人機是中科院研製的反輻射型無人航空載具，依作戰需求，分為誘標機與攻擊機兩種機型，後續又成功研製「衛星定位攻擊」及「目標影像攻擊」兩種機型，目前已完成量產任務，並由空軍防空暨飛彈指揮部部署運用。劍翔無人機在空中警戒的時間很長，可執行空中警戒，發現目標就可進行自殺式攻擊。

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中科院新發展的「勁蜂二型」攻擊型無人機是從「劍翔」反輻射無人機衍生而來，中科院航空所長邱祖湘日前接受本報專訪時表示，劍翔無人機更換光電／紅外線尋標器後，打破劍翔無人機專用於反輻射的任務限制，身手更加全能，更低廉的成本也有助於大量生產。

F-16V戰機升空執行反封鎖護航任務。（圖：軍聞社提供）

空軍「115年上半年聯合作戰對抗演習（天龍演習）」模擬共軍對臺實施海空封鎖，國防部依綜合情資研判啟動「平、戰」轉換機制，由聯合空中作戰指揮中心（JAOC）依海軍艦隊指揮部空中支援申請，整合空軍、海軍及相關兵力執行海空協同打擊暨聯合反封鎖護航作戰，確保重要物資能安全運送至指定港口。

根據軍聞社報導指出，除演練跑滑道搶修及洞坍搶救等任務，並由劍翔無人機率先起飛執行反制任務，接續P-3C反潛機、E-2K預警機及IDF戰機升空執行情監偵與爭取局部空優等任務。隨後F-16V戰機升空，配合無人機壓制敵方雷達系統，並結合愛國者、天弓及復仇者、35快砲等防空兵力形成綿密防空火網，遂行海空協同打擊、反封鎖護航任務。

空軍司令部表示，此次「天龍演習」整合陸、海、空及資通電軍兵力參演，透過聯合作戰場景演練串聯海空域擊殺鏈，驗證海空協同打擊與戰場指揮管制能力，並精進兵力整合運用及部隊臨戰應變效能。

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