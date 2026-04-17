視導「陸軍步兵訓練指揮部」賴總統：靠「實力」才能獲得真正和平

首度以三軍統帥身份視導步旅，中午特別頒發加菜金並與國軍弟兄共進午餐。（記者李惠洲攝）

〔記者蔡清華／高雄報導〕總統賴清德今天視導陸軍步兵訓練指揮部，實地了解國軍如何在模擬逼真的情境下完成訓練，達成任務，他表示，我們必須給予國軍弟兄姊妹最強大的支持，堅持通過不打折扣的國防預算。唯有靠「實力」才能獲得真正的和平，「備戰才能避戰，能戰才能止戰」也是向國際社會傳遞一個明確的訊號：臺灣不求戰，但我們有決心守護自己、守護和平。

賴清德總統今天視導「陸軍步兵訓練指揮部」與官兵共進午餐。（記者李惠洲攝）

賴清德總統今天視導「陸軍步兵訓練指揮部」及「空軍作戰中心」。這是他上任後首度以三軍統帥身份視導步訓部，中午特別頒發加菜金並與國軍弟兄共進午餐。

請繼續往下閱讀...

他在致詞時表示，身為三軍統帥，深知國軍除了第一線的國防任務外，更需要重視後續的長期訓練。但光靠「肉身」是不夠的，必須給予國軍弟兄姊妹最強大的支持。這就是為什麼政府必須堅定推動國防預算與各項國防建設。我們堅持通過不打折扣的預算，這是我們守護民主自由、支持國軍官兵最實質的行動。

他強調，「我們都愛好和平，但我們也都知道，唯有靠實力才能獲得真正的和平」。政府持續推動國防建設，也是向國際社會傳遞一個明確的訊號：臺灣不求戰，但我們有決心守護自己、守護和平。持續精進備戰，是為了達成「備戰才能避戰，能戰才能止戰」的目標。最後，請大家繼續發揚校訓精神，精進戰技、與時俱進。

請全體國人同胞安心，因為只要有國軍在，臺灣的安全就在。讓我們繼續一起努力，捍衛國家安全，守護民主自由，保護全體人民的生命財產安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法