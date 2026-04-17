獨家》台美「老舊軍購案」閒置款 國防部對帳讓美退匯41億台幣

美國跨黨派參議員聯名致函我國台灣立法院長韓國瑜、副院長江啟臣及多位立委，信中敦促立法院儘速通過國防特別預算案，也提到美國很可能於未來數週內批准幾項待定的軍售案。圖為軍愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）。（擷取自美軍DVIDS網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕台美軍購案種類很多丶金額很高，但因為有多案的執行進度緩慢，成為軍方眼中的「老舊軍購案」，我方匯出的軍購案款有時更因此成為閒置案款，軍政人士今天指出，國防部主計局利用赴美對帳時機，與美方多方溝通並有效降低閒置款的金額及比例，經統計，去年（114年）美方已退匯美金1 億3077萬餘元（折合新臺幣約41億元 ）退匯作業， 有效清整滯美資金，挹注國庫收入。

日前結束訪台行程的美國跨黨派參議員，包括美國參議院外交委員會首席議員夏亨、參議員匡希恆、堤里斯以及羅珊等四人致函台灣立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，以及外交國防委員會立委陳冠廷、牛煦庭與王安祥。信中除敦促立法院儘速通過國防特別預算案，也提到美國很可能於未來數週內批准幾項待定的軍售案。

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美方為協助台灣強化博愛特區等關鍵地區的反無人機戰力，擬在此次出售多套車載式的無人機反制系統，可藉由這款集硬殺及軟殺於一身的新式裝備，有效反制共軍可能採取的無人機蜂群攻勢。（圖：取自諾斯洛普．格魯曼官網）

軍政人士表示，台美之間有非常多的軍購案在進行中，但也有老舊軍購案款滯存美方等問題，軍方已研擬用擔保信用狀取代合約終止準備金，將持續運與美方會議時機，與美方研討有關議題，俾釐清帳務處理作法及降低閒置案款。

根據軍方最新報告指出，114年3月已藉對美「軍購財務管理檢討會（FMR）暨購案對帳會議」時機，完成 110 項議題研討，納列67則行動要項，請美方辦理美金1 億3077萬餘元（折合新臺幣約41億元 ）退匯作業， 有效清整滯美資金，挹注國庫收入。

另針對釐清行政管理費等疑慮、舊案清整進度及評估資金水位等政策性議題，美方均已提供作業進度或答復，將持續管制辦理情形，爭取我方權益。

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