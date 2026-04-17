睽違21年之久 我國海軍敦睦隊航抵聖文森 僑民熱情迎接

我駐貝里斯大使館在臉書專頁上發文指出，歡迎海軍敦睦艦隊在本月22日到訪。（圖：取自我駐貝里斯大使館臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕由磐石號油彈補給艦（AOE-532）丶成功級岳飛號巡防艦（PFG-1106）、康定級迪化號巡防艦（PFG-1206）編組而成的海軍115年敦睦遠航訓練支隊，目前正在加勒比海進行敦睦訪問，根據外館傳回來的訊息顯示，敦睦支隊已在本月16日抵達友邦聖文森及格瑞那丁，這也是我國艦隊在睽違21年後，再次抵達聖文森訪問，受到僑胞及友邦民眾的熱情歡迎。

據了解，敦睦遠航訓練支隊下一個訪問的友邦是貝里斯，我駐貝里斯大使館已在臉書上發出通告，歡迎僑民及貝里斯民眾在本月22日登艦參觀，並了解台灣的政經丶科技發展現況。

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今年的敦睦艦隊是由磐石號油彈補給艦（AOE-532）領銜，搭配成功級岳飛號巡防艦（PFG-1106）、康定級迪化號巡防艦（PFG-1206）編組而成，自今年2月底啟航迄今，已經造訪馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯及聖露西亞，在加勒比海地區將再訪問聖文森及格瑞那丁丶貝里斯，預計在返航路線時，將再次航經巴拿馬運河，並訪問太平洋友邦。

海軍115年敦睦遠航訓練支隊已在本月16日抵達友邦聖文森及格瑞那丁，這也是我國艦隊在睽違21年後，再次抵達聖文森訪問，受到僑胞及友邦民眾的熱情歡迎。（圖：取自我駐聖文森大館臉書專頁）

「115年度敦睦遠航訓練支隊」今年執行橫跨太平洋的「大敦睦」任務，在今年2月底啟程出發丶3月10日抵達我國友邦馬紹爾群島之後，本月4日通過巴拿馬運河，依計畫展開中美洲友邦的訪問行程。據了解，「115年度敦睦遠航訓練支隊」預計航行總天數達到112天，要到6月上旬才會返回國門。

海軍年度的敦睦遠航任務，分為「小敦睦」及「大敦睦」兩種，前者主要是到南太友邦訪問，後者則是橫跨太平洋丶遠航到中南美洲友邦，並且會通過巴拿馬運河，2005年的「大敦睦」任務，更創下首次的環球遠航丶2萬6429浬的航程紀錄。

114年敦睦遠航訓練支隊在去年先後訪問南太友邦吐瓦魯丶馬紹爾群島及帛琉，在從帛琉返抵國門的這段航程，不僅前往太平島停泊與登島，據傳還在該國附近海域，比照近年模式，施行攸關跨國海軍的「模擬訓練」，盛傳包括跨國軍艦的海上整補丶艦載直升機相互落艦訓練等等，但相關單位對此都未公開證實與評論。

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