陸軍專案爆燬未爆彈炸起數公尺高火塵 2位資深士官長沒在怕

官兵逐一搬運未爆彈至佈彈坑，準備進行爆燬作業。（圖：取自軍媒青年日報）

〔記者羅添斌／台北報導〕為消除潛在危安因素，陸軍第4地區支援指揮部彈藥庫日前在南部地區執行專案爆燬作業，在運用TNT炸藥精準實施爆破時，瞬間炸起數公尺高的塵土與陣陣火光，率隊執行專案任務的2位資深士官長，則是充分展現未爆彈處理專業能力。

未爆彈處理首重安全防護與精密分工，4支部彈藥庫於作業前，編組督導、指揮、爆燬、警戒、消防及救護等6個作業小組。在實作階段，官兵首先依據待銷燬彈藥總磅數，精算並挖掘符合規範的銷燬坑，接續將各型未爆彈妥善移置坑內，並佈設TNT炸藥，隨後進行厚實覆土作業，以有效阻絕爆破瞬間產生的破片飛濺。

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陸軍日前以專案方式引爆多批未爆彈藥，爆破場域炸起數公尺高的塵土，順利引爆未爆彈火藥，消除潛在危安因素。（圖：取自軍媒青年日報）

官兵進行佈線作業，連結導爆索與導電電線，完成爆破前準備。（圖：取自軍媒青年日報）

根據軍媒青年日報今天報導指出，官兵專注執行各項爆破前置工序，待土壤完全覆蓋銷燬坑後，官兵將導爆索、電雷管及導電電線實施結合，當管線佈設完畢後，全體人員迅速撤離至安全掩體內，將導線與起爆器進行勾接，待起爆器充電完畢後，完成爆破前準備。

「5、4、3、2、1，爆破！」官兵高聲倒數並按下起爆鈕，伴隨震耳欲聾的轟鳴聲，爆破場域瞬間炸起數公尺高的塵土與陣陣火光，強大威力順利引爆彈藥，有效安全處置未爆彈，展現未爆彈處理小組的專業素質與衛國量能。

4支部旗山彈藥分庫未爆彈處理組副組長馬育豪士官長。（圖：取自軍媒青年日報）

4支部旗山彈藥分庫未爆彈處理組副組長馬育豪士官長接受軍媒訪問時表示，參與爆燬作業的人員必須具備專業的彈藥處理知識，熟悉各類彈藥特性與引爆原理，精確計算安全距離；同時，面對高風險環境，需保持冷靜、專注與高度紀律，確保每一項操作都能依標準程序執行。

馬育豪指出，未爆彈爆燬目的，主要是妥善處理民間發現或演訓後遺留的未爆彈，避免因長期儲存或環境變化，導致彈藥性質不穩，進而引發危安事件。透過在開闊靶場實施爆破銷燬，不僅能在可控環境中徹底清除潛在威脅，也能有效降低庫儲風險，防止彈藥流入不當用途，確保部隊與社會整體安全。

4支部庫本部暨支援連未爆彈處理士陳宏龍士官長。（圖：取自軍媒青年日報）

4支部彈藥庫庫本部暨支援連未爆彈處理士陳宏龍士官長強調，由於爆燬涉及大量能量釋放，需綜合考量地形、風向與周邊環境，一旦評估不慎，將可能影響安全範圍。為此，任務前即進行多次現地勘查與風險評估，由資深人員層層複檢，並採取分工明確與逐項確認方式，確保每個環節均符合規範，以利完成爆破任務。

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