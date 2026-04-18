「憤怒小貓」電戰莢艙可騙雷達 擴大至HC-130機上測試

圖為AN/ALQ-167「憤怒小貓」電戰莢艙。

（圖取自美國空軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍F-16戰機近期在執行「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）時，被發現搭載「憤怒小貓」（Angry Kitten）電戰莢艙執行任務，顯然其欺騙雷達能力已具作戰效用，美軍近日並在「竹鷹」演習中測試HC-130J搜救運輸機搭載「憤怒小貓」效果。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，在這場測試中，美國空軍國民警衛隊預備役司令部測試中心（AATC）也利用正在開發的新型Ka/Ku波段通訊套件，測試透過衛星通訊鏈路即時更新干擾參數，突破傳統電戰需要在地面重新編程的限制。

請繼續往下閱讀...

報導指出，這項「即時重編程」能力，使電戰系統可快速因應敵方不同的雷達類型以及頻譜變化，或是新型威脅的產生，並對抗具備反制干擾能力的同等對手，顯示電磁作戰正朝高度動態化發展。

報導指出，此次測試使該吊艙除可干擾敵方雷達外，亦讓運輸機具備指揮控制功能。因為AN/ALQ-167「憤怒小貓」電戰莢艙能即時記錄敵方雷達訊號，再回放扭曲後的假訊號，讓防空系統誤以為空中出現不存在的目標，或誤判真實戰機的位置。因此該莢艙不僅能保護自己，也能保護整個機隊，使原本以搜救任務為主的HC-130J，轉型為具備電子戰能力的多用途平台。

值得注意的是，該吊艙特別適用於大型飛機，可補足如運輸機與搜救機等平台缺乏電子戰防護的缺口，提升其在高威脅空域中的生存能力。因此，美軍正規劃將該系統進一步整合至A-10攻擊機、C-130運輸機，甚至KC-46與KC-135空中加油機。

報導分析，過去電子戰能力多集中於專用平台，但隨著技術模組化與軟體化發展，美軍正將電子戰能力「外掛化」，擴展至各型飛機；未來不僅戰機，連運輸機與加油機都可成為電磁戰場節點，重構空中作戰體系。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法