通用直升機衍伸型不再受歡迎？MV-75擬推模組化套件可改裝為醫療機型

美陸軍表示，M-75A「夏延2型」將具模組化設計，運輸機型可在短時間內轉換為醫療機型。（圖取自貝爾公司YT）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕通用直升機的概念仍然存在，但似乎已不再局限於通用的機身。繼塞考斯基15日推出「武裝黑鷹」模組化套件，可讓1架直升機短時間內在模組化框架內更換各種任務所需套件後；美陸軍也表示，M-75A「夏延2型」將具模組化設計，運輸機型可在短時間內轉換為醫療機型，而不用像UH-60M「黑鷹」直升機那樣，還需要特別打造專用醫療的HH-60M機型。

軍聞網站「The War Zone」報導，美國陸軍官員近日在美國陸軍航空協會（AAAA）年會上表示，MV-75將不再區分專用醫療型或特戰型，而是透過更換套件進行任務配置，例如醫療後送模組包含病患處理系統、感測器與吊掛裝置，使同一架飛機可依需求快速轉換用途。

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報導指出，MV-75具備更高速度與更長航程，可大幅縮短傷患送醫時間，在「黃金一小時」內完成後送，直接影響戰場生存率。

此外，陸軍規劃所有MV-75均配備吊掛設備，以支援多樣化救援與運輸任務，進一步提升任務彈性。

報導指出，模組化設計的最大優勢在於戰術彈性，指揮官可依作戰需求調整機隊配置，例如在進攻作戰初期為空中突擊平台，到中期階段部隊產生傷亡時轉換任務強化醫療後送能力，使有限機隊發揮最大效能。

不過，該模式也帶來人員訓練與編制挑戰。現行醫療後送任務由專業單位負責，未來在模組化運用下，相關戰術、訓練與人力配置仍需重新建立。

報導分析，在高強度作戰環境下，這種「一機多用」模式將使指揮官可快速調整戰力配置，重構旋翼機在戰場中的角色與運用方式。

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