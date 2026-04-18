中共12機艦及公務船擾台 國防部嚴密掌握

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台進行灰色地帶襲擾，國防部今天（18日）表示，自昨（17日）上午6時至今日上午6時止，偵獲中共軍機5架次、軍艦6艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中共有3架次軍機進入我西南及東部空域活動。

據國防部示意圖顯示，共機活動主要分布於三批次。第一批自昨天上午6時至下午7時50分，共有2架次無人機於我國西北部空域活動；第二批自昨天上午6時至上午10時，有2架次輔戰機出現在我西南空域；第三則於昨天上午11時45分至下午12時30分，偵獲1架次直升機於我東南空域活動。

請繼續往下閱讀...

國防部說明，除空中動態外，另有中共海軍艦艇6艘及公務船1艘持續在台海周邊海域活動。針對相關動態，國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法