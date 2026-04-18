日本88式反艦飛彈參與美菲聯演 執行「擊沉」敵艦項目反制中國威脅

日本陸上自衛隊的反艦飛彈部隊，目前以88式反艦飛彈以及12式反艦飛彈為主力，兩者都是陸基型的機動發射車式。射程為150至180公里的88式飛彈，普遍部署在包括宫古群島在內的西南諸島上。圖為陸上自衛隊2025年進行88式陸基反艦飛彈實彈射擊。（圖：取自日本陸上自衛隊網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕日本此次派出多達1400名官兵丶3艘軍艦以及88式反艦飛彈部隊，參與4月20日起在南海舉行的美菲聯合演習，反制中國軍事威脅的態勢十分明顯，其中，日方的88式陸基型反艦飛彈，去年6月才首度在日本本土實彈射擊，今年就把實彈及部隊拉到菲律賓，參與擊沉靶艦的多國聯合擊沉操演，充分展現其參與及維護區域安全的決心。

日本陸上自衛隊的反艦飛彈部隊，目前以88式反艦飛彈以及12式反艦飛彈為主力，兩者都是陸基型的機動發射車式。射程為150至180公里的88式飛彈，普遍部署在包括宫古群島在內的西南諸島上，射程達到200公里以上的12式反艦飛彈，則已部署在九州熊本，未來還將在此部署射程可達900公里的增程型12式反艦飛彈。

請繼續往下閱讀...

日本88式反艦飛彈去年才首度在日本本土實彈射擊，今天則拉到菲律賓參與美菲聯演，反制中國威脅的意味十分明顯。（圖：取自日本陸上自衛隊網站）

軍政人士今天指出，日本此次參與美菲聯演，任務項目包括：多邊海上演習丶兩棲作戰訓練丶反登陸砲擊訓練丶反艦作戰訓練丶綜合防空反導訓練丶網路攻擊應變訓練丶綜合醫療訓練及跑道損傷修復訓練訓練等8項，其中的反艦作戰訓練，就類似美軍環太平洋多國演習中的擊沉演習項目，由各國輪流或是以聯合火力，針對海上的假想敵靶艦進行火力攻擊。

他表示，日本88式反艦飛彈採次音速設計，加上程150至180公里，我國精進改良型的雄二飛彈相當，12式反艦飛彈同樣採次音速設計，射程與我國雄三飛彈相當，但我國雄三飛彈採用的是超音速設計。

軍政人士指出，日本在九州丶西南諸島部署反艦飛彈，就火力及射程上，可以與台灣的各型反艦飛彈射程交織形成射擊火網，若是拉到菲律賓北部陸岸部署，就可與台灣南部的反艦飛彈產生聯合火網，重點就是能夠嚇阻中國軍艦穿越宮古海峽以及台灣南部的巴士海峽，此次日本派出反艦飛彈部隊參與美菲聯演，還參與聯合擊沉演習，無論是在軍事上丶政治上，都具有重大意義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法