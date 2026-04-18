日艦穿越台海後南下赴菲 首以作戰單位攜反艦飛彈參演

圖為日本海上自衛隊護衛艦「雷」號。為參與美菲聯合軍演，該艦直接穿越台灣海峽南下，與另一路航經台灣東部的艦隊形成雙線部署。外媒分析，此航線具備牽制中國「台海內海化」企圖的戰略意義。（圖取自日本海上自衛隊）

〔即時新聞／綜合報導〕日本自衛隊首次以「作戰部隊」身分前往菲律賓參演，其艦隊南下路線更展現罕見的軍事部署態勢。日本軍艦兵分兩路，分別航經台灣海峽與台灣東部海域赴菲，並將在鄰近南海區域部署反艦飛彈。這項涵蓋台灣周邊水域的兵力投射，引發外界對第一島鏈防衛動態的高度關注。

日本陸上自衛隊2025年進行88式陸基反艦飛彈（Type 88 SSM）實彈射擊的檔案照。在此次美菲聯合軍演中，日本將首度將該款飛彈部署至菲律賓，並參與南海及台灣周邊海域的「海上打擊演練」。（取自日本陸上自衛隊）

今年擴大為多國參與的美菲「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，將於4月20日展開。根據日本《共同社》（Kyodo News）與海軍專業媒體《Naval News》報導，日本此次共派遣 3 艘軍艦參與，其中護衛艦「雷」號17日直接穿越台灣海峽南下；而直升機護衛艦「伊勢」號與運輸艦「下北」號，則航經台灣東岸海域。

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一西一東雙線航線 外媒指牽制台海內海化

針對日本艦隊採取「一西一東」的雙線航線，《共同社》引述軍事與外交消息人士分析指出，此舉具備明確的戰略意義。「雷」號穿越台灣海峽的行動，被視為日本牽制中國將「台海內海化」企圖的具體展現；而具備強大空中支援能力的「伊勢」號航經台灣東岸，則展示了日本維護西太平洋海上生命線的調度量能。

除了艦隊航線的戰術動作，日本此次的參演編制也出現根本性變化。日本防衛省派遣約1400 作戰兵力前往菲律賓，顯示其參與方式由過去的觀察與支援，轉為投入作戰部隊。

在武器裝備方面，日本將部署射程約100公里的「88式陸基反艦飛彈系統」（Type 88 SSM）。美菲軍方發言人證實，這款飛彈將參與一場位於南海與台灣周邊海域的「海上打擊演練」，並進行實彈擊沉退役靶艦的任務。

《Naval News》報導指出，菲律賓與日本同為美國在西太平洋的關鍵盟友，兩國構成第一島鏈防禦網絡的南北兩端。隨著日本作戰部隊沿著台灣周邊水域進入菲律賓協同演訓，這條牽動區域安全的戰略防線，正持續進行兵力整合與演練。

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