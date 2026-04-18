台海南海防線連動！日艦穿台海赴菲 外媒揭戰略訊號

海上自衛隊護衛艦「雷」17日通過台灣海峽。（擷取自海上自衛隊官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本軍艦穿越台灣海峽南下之際，日本作戰部隊也同步進駐菲律賓北部呂宋島。這兩項軍事動態正將台灣周邊與南海的防禦網連動。外媒分析指出，日本的軍事部署正逐步由本土防衛，延伸至區域聯合作戰體系。

根據香港《南華早報》報導，日本自衛隊參與美菲年度軍事演習，被軍事分析家視為一項重大事件。分析指出，日本此次行動的戰略意義在於台海與南海的連動；先以軍艦穿越台海釋出政治訊號，再南下參與高強度軍演，這反映東京正積極在應對潛在威脅的區域聯盟中，扮演更為核心的角色。

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這次名為「堅盾」（Salaknib）的聯合軍演，實際上是即將登場的年度最大規模「肩並肩」（Balikatan）軍演前導行動。演訓地點主要位於菲律賓北部的呂宋島，該地區地理位置鄰近台灣，長期被軍界視為若台海爆發衝突時的潛在戰略節點。

報導引述美國陸軍說法指出，此次演習涵蓋廣泛的軍事行動，主要用於提升參與部隊的戰備狀態與協同作戰能力。外媒分析指出，透過在距離台灣最近的菲律賓島嶼進行演練，美、日、菲等國正針對第一島鏈的防禦進行實質的兵力檢視。

在此次「堅盾」前導演習中，陣容除涵蓋超過7000名美國與菲律賓士兵外，日本陸上自衛隊也首度派遣約420名隊員參與，同時還有來自澳洲與紐西蘭的軍事人員加入。

報導指出，這是自第二次世界大戰以來，日本首次在菲律賓部署具備備戰能力的作戰部隊。「堅盾」演習首階段進行至17日，緊接著，作為重頭戲的「肩並肩」聯合軍演將於4月20日登場。這場為期近三週、規模更大且涵蓋各軍種的跨國演訓，將持續推進第一島鏈的兵力整合。

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