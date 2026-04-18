伊朗無人機翻10倍 美軍防空撐得住嗎？

伊朗展示成排待命的大規模生產攻擊型無人機。最新報導指出，德黑蘭已將此類武器產量提升10倍，旨在透過「以量耗盡」的戰法，消耗美軍昂貴的防空飛彈並壓垮防禦系統。（圖取自X平台）



〔編譯陳成良／綜合報導〕無人機越來越便宜，但每打下一架，代價卻可能是數百萬美元的飛彈。伊朗宣稱已將攻擊型無人機產量提升至原本的10倍，外界擔心這種「以量耗盡」的戰法，可能讓防禦方在飛彈耗盡後被迫失守，成為現代戰爭中一種難以迴避的成本壓力。

根據軍事權威媒體《Army Recognition》報導，伊朗官員表示，隨著與美、以對峙升溫，其攻擊型無人機生產已進入工業化規模，產量激增至過去的10倍。報導指出，德黑蘭正試圖建立起「大規模持續打擊」的能力，確保能在長時間衝突中，以低成本武力持續消耗對方昂貴的防空飛彈。

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這項戰術的核心在於創造極端的「成本不對稱」。軍事專家分析指出，一架自殺式無人機可能只要數萬美元，但攔截它的飛彈卻要花上數百萬美元。當敵人一次發射數以百計的便宜無人機時，守方將陷入物力與財力的雙重透支，問題不在於能不能打下來，而是飛彈撐不撐得住一直打。這種以量換質的「淹沒式」戰法，也讓先進軍隊開始重新評估防禦成本。

多方向飽和攻擊 防空系統面臨「被拖住」風險

報導指出，這類大量且持續的無人機波次攻擊，能同時從不同方向、不同速度發動，形成全方位的飽和壓力。這代表防空系統必須在極短時間內處理大量目標，極易導致系統過載，讓防禦方來不及反應而出現漏洞，甚至讓防空系統同時被多個方向「拖住手腳」。

雖然相關數據仍有待驗證，但報導引述軍事分析人士指出，未來戰爭的關鍵，可能不再是誰更強，而是誰先被耗光。

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