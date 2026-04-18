美軍雷射防空獲准上線 本土空域直接攔無人機

美軍獲准部署於本土空域的「托盤化高能雷射」（P-HEL）系統。該設備由BlueHalo公司研發，專門用於攔截並燒毀入侵空域的無人機，為現代防空提供低成本的持續作戰方案。（圖：BlueHalo）

〔編譯陳成良／綜合報導〕雷射武器不再只是實驗室技術，如今已獲准投入現實防空任務。美國軍方近期核准高能雷射系統在本土空域部署，專門用於攔截無人機。這項動向顯示，原本處於測試階段的未來武器，正逐步納入現實防禦體系，成為守護本土領空的新防線。

根據軍事權威媒體《Army Recognition》報導，美國已核准高能雷射（HEL）反無人機系統用於本土空域防衛。這項政策突破顯示該技術已具備進入實際部署的條件，從研發階段跨入實戰化應用，顯著強化了針對中低空無人機威脅的攔截手段。

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這項技術的核心優勢在於改變了防空的「成本邏輯」。不同於傳統攔截需發射昂貴飛彈，這類系統利用不可見的高能光束，直接燒毀無人機的關鍵部位。報導指出，雷射系統運作時幾乎不需消耗實體彈藥，問題不再是能不能打到，而是能以遠低於飛彈的成本進行持續攔截。

這種「雷射攔截」讓守方在面對低成本無人機海襲擊時，不再需要考慮「用百萬美元飛彈去換萬美元無人機」的經濟難題，大幅提升了防衛行動的可持續性。

報導引述專家看法指出，雷射系統具備在短時間內連續切換目標的能力，特別適合因應無人機群等高密度威脅。這代表防空系統在面對飽和攻擊時，不再受限於飛彈掛載數量，能有效填補現有防禦網的空隙。

專家同時提醒，雷射武器目前仍受限於天氣能見度、大氣干擾與電力功率等物理因素，實際效能需依環境調整。報導分析，隨著雷射防空正式上線，未來戰爭可能不再只是比誰的飛彈儲備多，而是比誰先承受不住這種長時間消耗的壓力。

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