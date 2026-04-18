美軍測試「無人駕駛艙」戰機 用筆電就能開火

美國空軍技術人員在加州愛德華空軍基地（Edwards AFB）維護YFQ-44A自主飛行器。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕過去需要飛行員坐進駕駛艙操作的戰機，如今已能透過筆電介面完成主要操控。美國空軍最新測試顯示，新型無人機能在極少人員介入下執行任務。外界關注，空戰模式是否正從傳統人力操作，轉向由遠端系統主導，飛行員的角色也正逐步從機艙移至地面。

根據軍聞網站《Defence Blog》報導，美國空軍近期對代號為「YFQ-44A」的自主飛行器進行測試，並透過筆電介面成功執行控制。該系統具備高度自動化能力，只需極少數的操作者即可完成飛行與任務操作，被視為美軍未來「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）計畫的關鍵步驟。

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戰機變遠端操作 空戰比的不再只是飛行技術

簡單來說，這類無人戰機就像是「會飛的遠端武器平台」。操作者不再需要坐在狹小的機艙內，而是透過電腦下達指令，這也讓空戰的關鍵逐漸從「誰飛得好」，轉向「誰的系統更快、誰的操作更穩」。報導指出，這種模式讓美軍即便在極端環境下，也能維持戰機在天空的運作與威懾力。

分析指出，這類自動化系統未來預計與有人戰機搭配使用，形成「人機混編」模式，由人類飛行員主導戰略，無人機則負責進入高風險區執行任務。這種轉變意謂著雖然戰機仍在天上飛，但飛行員正逐步從機艙移向地面指揮。

報導指出，隨著相關技術持續推進，美軍未來在人員配置與訓練方式上，可能出現相應調整。目前戰機自動化已被視為未來空戰發展的重要方向之一。

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