德軍砲兵納入無人機 「會飛的砲彈」成新戰力

圖為德國Helsing公司開發的「HX-2」無人機，這類具備自主搜敵能力的裝備，將大幅改變傳統砲兵的火力運用方式。（圖：Helsing）

〔編譯陳成良／綜合報導〕德軍砲兵近期出現新的運用調整，將自殺無人機（巡飛彈）納入既有火力體系。德國陸軍近日正式成立專門的無人機連隊，將其編入砲兵營標準架構中。報導將這項動向與烏克蘭戰場相關經驗並列討論，此舉使砲兵在既有火力支援之外，增加自主搜敵與精準打擊能力。

根據軍事權威媒體《Defence Blog》報導，德國國防部已決定為其陸軍砲兵營配備由以色列設計、德國萊茵金屬（Rheinmetall）生產的「Hero-120」巡飛彈系統。此外，具備人工智慧（AI）輔助功能的「HX-2」等新型無人機，也被納入德軍建構多樣化無人機火力的相關選項。報導指出，這類武器將以「無人機連」的形式併入現有架構，強化第一線部隊的遠程打擊能量。

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這項技術調整了砲兵的運作邏輯。簡單來說，自殺無人機就像是「會飛的砲彈」，它能在目標區上空長時間盤旋。砲兵不再只是從後方進行間接火力打擊，而是能透過監控畫面觀察目標，並在適當時機發動攻擊。

軍事專家指出，這種「巡飛彈」特別適合對付戰車、地下掩體或移動通訊設施。對守方而言，這類武器難以偵測且反應時間極短，有助於提升砲兵打擊的精準度與運用彈性。

報導指出，德軍此次編制調整是基於對近期地緣衝突的觀察。在烏克蘭戰場上，低成本無人機摧毀裝甲目標的案例頻傳，這也促使歐洲國家重新評估傳統火砲與無人機的整合方式。

分析指出，德軍將無人機整合進砲兵體系，可能對砲兵的火力運用方式帶來調整。不過報導也補充，相關系統目前仍在整合與部署階段，其實際戰場效果仍有待進一步觀察。

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