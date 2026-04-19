商務客機成為無人機母機！美陸軍HADES可發射航程1000公里無人機

龐巴迪全球6500商務噴射機成為美國陸軍「近距離偵察與利用系統」（HADES）的載台。（取自龐巴迪官網）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國陸軍正推動新一代空中情監偵平台「高精度偵測與利用系統」（HADES），並規劃搭載可發射超長程無人機的能力，藉由約1000公里以上的航程，在敵方防空網外執行情報蒐集與打擊支援任務，顯示美軍正嘗試以遠距感測與分散投射模式，強化高威脅環境下的生存性與滲透能力。

軍聞網站《戰區》根據美軍官員說法，HADES以龐巴迪Global 6500商務噴射機為基礎改裝，具備高速、高空與長航程特性，單次可飛行約6000英里（約9656公里），並透過機上感測器與通訊系統，即時將情報傳輸至聯合作戰節點。相較過去採用渦槳發動機的偵察機只能追蹤少數目標，新型系統融入合成孔徑雷達（SAR）與地面移動目標指示（GMTI）技術，可同時掌握數百個目標，顯著提升戰場感知能力。

值得注意的是，HADES將於機翼下設置掛架，可發射「發射效應」無人機，執行偵察、電戰甚至攻擊任務。這項設計使主載台在平時可安全執行監偵任務，一旦面臨高威脅環境，則可透過無人機深入敵方防空範圍，避免高價值載台暴露風險，形成「母機在外、無人機滲透」的運用模式。

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美軍評估，這類長程無人機未來射程可能超過既有規劃，並可與其他無人作戰系統協同運作，甚至由HADES扮演空中指揮節點，統整多型無人載具，形成網狀作戰體系。此一概念顯示，HADES不僅是感測平台，更逐步轉型為結合指管與打擊鏈的多功能節點。

然而，相關構想仍面臨限制。首先，單機僅具4個掛點，能攜帶的無人機數量有限，若需大範圍覆蓋，仍仰賴群體作戰與外部系統支援；其次，HADES機隊規模預計僅約6架量產機，遠低於過去監偵機隊規模，恐影響持續部署能力。

美軍亦坦言，預算壓力是限制關鍵之一。在資源分配下，情報監偵仍屬支援性角色，難以大幅擴編。不過，陸軍強調，透過長程無人機與高性能平台結合，即使規模有限，仍有機會在高端衝突中發揮超出數量的作戰效益，成為未來戰場感測與滲透的重要關鍵。

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