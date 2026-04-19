川普要的空軍一號交機延宕 卡達送的波音747「過渡型專機」夏天啟航

美國總統川普的「空軍一號」專機延宕，因此將先以卡達贈送的波音747-8i商務專機，改裝成「過渡型專機」。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國空軍已啟動一架由卡達贈送的波音747-8i商務專機測試，並命名為VC-25B「過渡型專機」，預計在新一代「空軍一號」專機交付延宕期間，暫時肩負總統專機任務。

美國空軍證實，這架VC-25B專機已展開飛行測試，預計最遲於今年夏季前交付總統空運單位使用。這架飛機日前以「VADER01」呼號，在德州上空進行測試飛行，從格林維爾起飛後繞行多地再返航，當地設有軍工業者L3Harris所擁有的設施，長期負責大型軍機改裝，亦為此次專機整備核心據點。

這架747-8i原為卡達政府專機，交付時採用栗紅色與白色塗裝，目前已改為白色基礎塗裝，未來可能換上川普偏好的紅色、深藍色與白色配色。不過，從已曝光影像觀察，該機改裝幅度有限，特別是在通訊與防護系統方面，僅新增少量天線與衛星通訊設備，距離完整空軍一號標準仍有落差。

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依美軍既有規格，總統專機須具備高度加固結構與多層防護能力，包括抗電磁脈衝（EMP）、飛彈預警與雷射反制系統（DIRCM），並確保在任何情境下維持安全通訊能力，甚至可執行核指揮鏈任務。然而，現階段未見該機具備完整自衛系統，未來可能僅能加裝模組化防護設備，以提升基本生存能力。

因此，外界普遍認為，該機短期內僅適用於美國本土或低威脅區域任務，難以取代現役VC-25A在高威脅環境中的角色。此外，該機改裝成本傳出接近4億美元，在僅作為過渡用途的情況下，其效益與必要性亦引發討論。

此案背景在於波音負責的2架新型VC-25B專機進度嚴重延誤，美軍預估最快須至2028年年中才能交付首架。換言之，這架過渡型專機服役時間可能僅約2年。

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