法國發展極音速武器 射程2500公里涵蓋東歐方向縱深

法國計畫開發的「V-MAX」極音速滑翔體（HGV）示意圖。未來該滑翔體預計與新型長程飛彈整合，使打擊範圍可達2500公里。（圖取自阿麗亞娜集團官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐洲長程打擊計畫出現新進展。法國總統馬克宏近日期證實，將與盟國合作研發射程約2500公里的新型地對地飛彈，並計畫結合極音速滑翔技術，使其打擊範圍延伸至歐洲東部方向。

2023年法國進行「V-MAX」極音速滑翔體首次測試，圖為當時使用的「Terrier-Oriole-Oriole」發射載具升空畫面。（圖取自阿麗亞娜集團官網）

根據法國軍事媒體《Opex 360》報導，這項計畫屬於「歐洲長程打擊方案」（ELSA）的一部分，法國規畫投入約11億歐元（約新台幣385億元）啟動研究。報導指出，該計畫旨在提升歐洲的長程打擊能力。

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這款新型飛彈的技術重點，在於計畫搭載由阿麗亞娜集團（ArianeGroup）研發的「V-MAX」極音速滑翔體（HGV）。與傳統飛彈的固定拋物線軌道不同，V-MAX能在大氣層內進行高機動滑翔與變軌飛行。

報導指出，其飛行路徑具備高度機動性與不確定性。這種特性可能縮短防空系統的反應時間，並對現有的防空攔截系統形成挑戰。

報導提到，雖然該系統目前定位為搭載常規彈頭的武器，但在技術運用上具備彈性。透過V-MAX滑翔體與長程飛彈的整合，可提升從發射地向目標縱深投射武力的能力。

目前V-MAX已在2023年完成首次飛行測試，驗證了其在高溫、高速環境下的結構穩定性。該飛彈計畫預計在2026年前後展開開發，目標於2030年代後期完成部署。

法國國防部官員指出，該計畫目前仍處於技術與合作評估階段。未來的具體配置與用途，仍取決於法國與德國、英國等歐洲夥伴的協商進展。

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