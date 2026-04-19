空襲炸不垮？伊朗狂挖廢墟「回血」 飛彈庫存恐仍有7成

美國情報顯示，伊朗努力挖掘被空襲廢墟掩埋的飛彈庫存，可能仍擁有戰前約70%的彈道飛彈庫存和約60%的飛彈發射器。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗戰爭爆發後，美國、以色列聯手針對伊朗軍事設施發動大規模空襲，儘管伊朗損失慘重，不過情報顯示，伊朗努力挖掘被空襲廢墟掩埋的飛彈庫存，可能仍擁有戰前約70%的彈道飛彈庫存，和約60%的飛彈發射器。

根據《紐約時報》報導，美國情報評估顯示，伊朗可能仍擁有戰前約70%的彈道飛彈庫存和約60%的飛彈發射器，可能還保留約40%的無人機庫存。

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伊朗和美國8日達成為期兩週的停火協議時，德黑蘭大約可以使用一半的彈道飛彈發射裝置。此後伊朗又從地下挖掘出100個發射裝置，使可操作的飛彈發射裝置總數，達到約戰前總數60%。

報導指出，除了發射裝置外，伊朗也正努力清理空襲廢墟，回收被掩埋的飛彈。美國情報官員認為，一旦這些飛彈被成功挖出，伊朗的整體飛彈庫存，回升至戰前約70%的水準。

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