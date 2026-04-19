跟上時代！國軍部隊6周聯戰測考 納無人機、電戰偵蒐干擾攻防

陸戰隊66旅往年於恆春保力山訓場實施「三軍聯合作戰訓練測考」情形。（資料照，青年日報提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍行之有年的旅、營級6周聯合作戰組合訓練測考，已因應現代作戰而做出調整，根據國軍資訊，國軍今年起安排無人機扮演攻擊方角色，磨練受測部隊在面臨空中威脅的防護與反應能力，同時也新增電子戰偵蒐及干擾攻、防對抗科目，顯示在無人機當道與當前電磁作戰環境下，持續調整訓練模式。

根據國防部近期發布的114年度施政績效報告可見，國軍既有的實戰化6週聯戰組合訓練及測考，在訓測的期末實施「旅營實彈攻擊」，評鑑成績須達70分合格標準，藉此建立整體「戰力鍊」，形成克敵制勝的「聯戰戰力」。

報告指出，其中，無人機部隊將依各軍種特性，正式納入訓測體系，不僅作為情監偵工具，也將扮演模擬攻擊方角色，針對受測部隊陣地、設施進行偵察與打擊演練，藉此驗證部隊在遭受空中威脅時，防護與反應能力。

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其他新增訓練項目部分，軍方將著重於電子戰偵蒐及干擾攻、防對抗科目，模擬敵我在電磁頻譜環境中的對抗情境，強化部隊在通訊受阻或遭干擾下的作戰韌性。

報告陳述，依副參謀總長指導，國軍規劃今年試行TAK（戰術突擊套件）手機測考，透過部隊實際使用回饋，持續修正測考方式並納入驗證項目，強化數位化指管能力。

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