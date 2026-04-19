年薪上看1700萬！美軍缺1800名飛行員 民航高薪挖角成挑戰

一架美軍F-22「猛禽」戰鬥機展示高難度飛行性能。這類尖端戰機極度依賴資深飛官，但美國空軍目前正面臨約1800名飛行員缺口，民航業的高薪誘因已對軍方的人力配置與戰略投資形成壓力。（圖取自美國空軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍正面臨飛行員人力缺口。根據軍事媒體《19FortyFive》報導，目前約有1800名飛行員職缺，而部分受過軍事訓練的飛行員在服役期滿後轉往民航業發展，使軍方在人力配置上承受壓力。

據報導，民航業者開出的薪資待遇，被視為影響人力流動的重要因素之一。部分高階機長年薪上看55萬美元（約新台幣1731萬元），這樣的薪資水準與工作條件，吸引部分軍方飛行員轉往民間航空業。

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隨著民航市場擴張，對具備飛行經驗人力的需求持續存在，使退役或期滿飛行員具備轉職條件。相較之下，軍方需投入長時間訓練與資源，培養合格飛行員。

這類人力流動，反映出培訓成本與市場需求之間的差異。航空公司可直接吸納具備經驗的人力，而軍方則需持續投入訓練資源以維持人力規模。

面對人力缺口，五角大廈持續透過留才獎金與制度調整等方式因應。在民航市場薪資與工作條件影響下，軍方在人力維持上面臨外部競爭。相關人力缺口若持續存在，將影響飛行任務的人力調度與安排。軍方需依實際人力狀況，調整任務配置與資源運用。

報導指出，目前飛行員缺口尚未明顯縮減。美軍正評估自動化與無人機技術的應用，但載人飛行員在現行體系中仍具關鍵角色。

五角大廈表示，將持續觀察飛行員流動情況，並評估對整體任務運作與人力結構的影響。

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