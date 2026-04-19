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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

不用闖防空射程！F-16測試新武器 空中放出攻擊載具

2026/04/19 16:20

一架F-16戰機執行武器掛載測試。（圖取自美國空軍官網）一架F-16戰機執行武器掛載測試。（圖取自美國空軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕F-16戰機未來執行任務，可能不必再飛入敵方防空射程。美軍近期測試名為「鏽蝕匕首」　（Rusty Dagger）的空投系統，讓戰機能在遠距離釋放載體，再由該載體執行後續飛行與相關任務。

放大圖（右下）清晰可見掛載彈藥標註為「增程攻擊彈藥」（ERAM），即美軍近期測試「Rusty Dagger」計畫的核心組件，旨在讓戰機具備在防空射程外發動打擊的「防區外投放」能力。（圖取自美國空軍官網/The Aviationist編輯）放大圖（右下）清晰可見掛載彈藥標註為「增程攻擊彈藥」（ERAM），即美軍近期測試「Rusty Dagger」計畫的核心組件，旨在讓戰機具備在防空射程外發動打擊的「防區外投放」能力。（圖取自美國空軍官網/The Aviationist編輯）

根據航空專業媒體《The Aviationist》報導，這項測試於佛羅里達州埃格林空軍基地（Eglin AFB）進行。報導指出，該計畫旨在發展「防區外投放」（stand-off）能力，讓戰機能在目標區域外釋放具備獨立飛行能力的載具。

這項技術的核心，在於改變戰機與目標的接觸模式。傳統攻擊往往需要戰機接近目標，甚至暴露於敵方攔截系統下；而新系統則讓戰機能在遠距離投下載具後，立即脫離現場。

報導指出，這類投放方式讓戰機在防空系統的有效威脅範圍外完成武器釋放。這意味著戰機轉化為一個「高空平台」，不再需要直接衝入對方的火網中心。

在近期進行的實機試驗中，一架F-16戰機成功示範了該載體的空中分離過程。報導指出，測試重點在於驗證武器離開掛架時的物理動態，以及如何在釋放後與機體保持安全間隔。

報導指出，相關技術著重於讓戰機在較遠距離釋放載具，以降低進入高風險空域的需求。這類投射載具可擴展既有的攻擊方式，而不需對機體進行大幅改裝。

儘管首階段試飛順利，但美方官員表示，該系統目前仍處於實驗研發階段。報導指出，相關技術是否進入量產或實戰化部署，仍需視後續的多項飛行數據與戰術評估結果而定。

報導指出，這類遠距投放技術的發展，讓戰機可在較遠距離釋放載具，相關運用方式仍待後續測試與評估。

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