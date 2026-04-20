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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中共「包頭號」編隊經沖繩群島 顧立雄：國軍情監偵持續掌握

2026/04/20 10:00

國防部長顧立雄今早表示，針對中共「包頭號」驅逐艦編隊經琉球群島，國軍情監偵手段持續掌握周邊情形。（記者陳治程攝）國防部長顧立雄今早表示，針對中共「包頭號」驅逐艦編隊經琉球群島，國軍情監偵手段持續掌握周邊情形。（記者陳治程攝）
〔記者陳治程／台北報導〕日本海上自衛隊日前派遣護衛艦「雷」、「伊勢」等多艘軍艦取道我台海、東部海域南下，投入美菲「肩並肩」軍演，引發中共強烈抗議，並在隔日隨即宣布「聯合戰備巡航」，派出「包頭號」飛彈驅逐艦編隊前往西太平洋演訓；對此，國防部長顧立雄表示，針對相關行動，國防部持續以聯合情監偵手段掌握，不便說明進一步細節。

日媒17日指出，日本海上自衛隊近期派遣村雨級護衛艦「雷」（DD-107）、日向級直升機護衛艦「伊勢號」等軍艦取道我台灣海峽、東部外海南下，準備投入今 （20）日展開的美菲「肩並肩」聯合軍演，遭中共外交部抗議破壞雙邊關係，中共官媒更將此舉評為「新型軍國主義」，警告意味濃厚。

中共解放軍052D型飛彈驅逐艦「包頭號」。（人民日報官方臉書）中共解放軍052D型飛彈驅逐艦「包頭號」。（人民日報官方臉書）
作為回應，中共解放軍東部展區昨（19）日宣布展開年度計劃內的「聯合戰備巡航」，派遣052D型飛彈驅逐艦「包頭號」（舷號133）為首的艦艇編隊，通過沖繩群島間「橫當水道」，開赴西太平洋海域開展演訓，以此「檢驗部隊遠海作戰能力」，強調此舉「不針對特定國家和目標」，引發議論。

對此，國防部長顧立雄今（20）早出席立法院外交及國防委員會機密會議前受訪稱，國防部針對台海、黃海、東海、南海等印太區域活動，持續運用聯合情監偵手段去掌握，然個別細節「不便多做說明」。

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