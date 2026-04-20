陸軍無人機指揮部拜會消防署取經 未來將提升指揮官位階至少將

陸軍無人系統訓練指揮部指揮官金上校（右）日前率重要幹部，拜會內政部消防署訓練主任謝志強（左）。（取自青年日報）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為強化無人機訓練與操作能量，組成「陸軍無人系統訓練指揮部」（簡稱無指部）並於本月中旬成軍，為使相關戰力建構更加扎實，無指部指揮官金上校日前率重要幹部，拜會內政部消防署訓練中心，雙方就無人機科技於災害防救體系應用進行交流，盼透過經驗分享，強化軍民協作機制，提升全社會防衛韌性。

「無人機訓練中心」之後，昨天再將訓練中心升格為「無人系統訓練指揮部」，成為具有教育訓練、測考及研究、武器系統建置決策的「兵監」級單位，歷時僅16個月，創下陸軍有史以來組織變革的紀錄。

考量無人載具在現代戰場、非傳統安全領域的運用日益廣泛，國軍近年積極整合相關資源，因此，原本在去年1月成立的「陸軍無人機訓練中心」，已經在16個月後、本月中旬改制為「無人系統訓練指揮部」，專責統籌無人機等系統的教育訓練、戰術發展與運用整合，成為推動不對稱戰力的重要節點。業務範圍含括除了無人機之外，包括水面無人艇、水下無人載具、機械狗在內的地面無人載台也是發展重點。

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另值得注意的是，隨著無人機戰力陸續壯大，現為上校的無人系統訓練指揮部編制，將在日後提升為少將。

根據青年日報報導，無指部指揮官金上校日前率重要幹部，拜會內政部消防署訓練中心，該中心主任謝志強親自熱情接待。雙方透過交流學習與經驗分享，就無人機科技於災害防救體系的運用意見交換，期促進消防體系與陸軍部隊的相互理解與協作，達成強化「全社會防衛韌性」共同目標。

金上校表示，單位正持續推動無人系統相關能力建構，透過此次交流，期能汲取消防體系在高擬真場域訓練與實務運作的成熟經驗，作為後續建軍發展與訓練規劃之重要參考，逐步強化無人系統於多元任務環境下整體運用效能。

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