美軍三航艦即將集結！布希號航艦通過好望角北上 數日內抵達中東

美軍布希號航艦已通過非洲好望角，可望在數日內抵達中東。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國與伊朗的停火期限將於22日到期，局勢反覆震盪，根據外媒報導，美軍福特號航艦已通過蘇伊士運河進入紅海，林肯號航艦也在阿拉伯海持續待命。此外，從美東馳援的布希號航艦打擊群，也已通過非洲南端的好望角，可能在數日內抵達中東地區，美軍「三航艦」戰力屆時將對伊朗施以更大的壓力。

根據外國媒體「美國海軍學會新聞網」（USNI News）報導，福特號航艦今年3月遭遇火災後，一度從紅海航行至地中海進行修復，並且在本月重啟部署，在伯克級神盾驅逐艦馬漢號、邱吉爾號的護衛下，福特號航艦再度通過紅海。根據統計，福特號已經部署298天，創下冷戰後最長的紀錄。

美軍目前在中東的主要兵力，是林肯號航艦打擊群、的黎波里號兩棲突擊艦，前者等同於「海上空軍基地」，可派遣戰機攻擊敵軍；後者搭載第31海軍陸戰隊遠征支隊，可以快速投送陸戰隊兵力投入戰場。

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另外，上月底、本月初從美國東岸啟航的布希號航艦，日前已橫跨大西洋，但未採取進入地中海、紅海的方式前往中東，而是繞行非洲西岸、南岸後朝北航行。根據公開資訊，布希號航艦已經通過非洲南端的好望角北上，預計數日內就可以抵達中東，屆時，美軍將有3個航空母艦打擊群，可對伊朗施以壓力，或是派遣兵力打擊伊朗重要裝備與設施。

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