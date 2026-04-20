自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

極音速飛彈難攔截！美加速研發新系統 鎖定變軌目標

2026/04/20 10:25

美國國防大廠諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）研發的「滑翔段攔截器」（GPI）示意圖。（圖取自Northrop Grumman官網）美國國防大廠諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）研發的「滑翔段攔截器」（GPI）示意圖。（圖取自Northrop Grumman官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕極音速飛彈在高速飛行中可持續變換軌道，使防空系統難以預測其飛行路徑並進行攔截。美國近期追加4.75億美元（約新台幣154億元），加速研發新一代攔截器，嘗試在飛彈進入終端攻擊前完成攔截。

根據軍事媒體《Air & Space Forces Magazine》報導，美國飛彈防禦署（MDA）已將「滑翔段攔截器」（GPI）計畫列為優先項目。該計畫先前曾面臨進度壓力，但在近期預算挹注後，美方形容計畫已重新「回到正軌」，並目標在本世代後期進入關鍵測試階段。

極音速武器在大氣層邊緣以超過5倍音速滑翔飛行，並具備機動變軌能力。報導指出，這類飛行特性，使防空系統難以依據既有軌跡預測方式提前部署攔截。相對於傳統彈道飛彈，高超音速武器的不可預測性，對現有的攔截演算法形成壓力。

對此，GPI計畫的開發核心，是鎖定飛彈在極高速滑翔階段的攔截窗口。報導指出，這類技術旨在解決反應時間被極度壓縮的問題，開發能精準追蹤變軌目標的動能攔截器。

滑翔體整合　延伸遠程投射能力

為了確保開發效率，該計畫目前由諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）與雷神公司（Raytheon）進行開發競爭。報導指出，這套攔截器未來計畫與神盾系統（Aegis）整合，部署於海軍艦艇上，作為現有飛彈防禦體系的補充攔截手段。

五角大廈指出，由於極音速目標在終端攻擊階段的處理難度較高，因此在「滑翔階段」進行攔截被視為目前的研發重點。

儘管已獲得預算加速推進，但美方官員強調，整體系統目前仍處於技術評估與關鍵組件研發階段。報導指出，該計畫目標是在2030年代初期完成部署，後續仍需透過多次實際攔截測試，才能驗證系統在面對變軌目標時的真實效能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中