台海入口實彈軍演！美日菲1.7萬人集結 日方將射反艦飛彈擊沉目標

日本陸上自衛隊發射88式陸基反艦飛彈的資料照。在此次美日菲「肩並肩」聯合軍演中，日本首度派出重兵參戰，並將在面向台灣海峽的菲律賓北部抱威（Paoay）外海，使用該型飛彈實施「實彈擊沉」靶艦演練。（圖取自日本陸上自衛隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕即使深陷中東戰火，美軍依然沒有放空對台灣周邊的軍事部署。美國與菲律賓年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演20日登場，不僅動員逾1.7萬名兵力，日本更首度派出重兵，準備在面向台灣海峽的區域實施實彈擊沉演練。

美軍士兵與菲律賓官兵於16日在菲律賓麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）進行「海馬士」（HIMARS）機動火箭系統實彈演練前進行戰術溝通。此次「肩並肩」軍演中，美菲日等國將針對防空、反艦及多管火箭打擊進行深度整合，展現針對特定區域威脅的聯合防衛能力。（法新社）

根據《法新社》報導，這場為期19天的跨國軍演匯集了美、菲、日、澳及法國等多國兵力。報導指出，儘管美國與伊朗的停火協議即將屆滿，美軍發言人強調在印太地區的部署規模並未縮減，藉此向外界展現對盟友的鐵桿承諾。

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這場演習的最強火力展示，在於將防衛範圍直接推進至台海與南海周邊。報導指出，日本自衛隊此次派出高達1400名人員與包含戰車登陸艦在內的多艘主戰艦艇，並計畫在菲律賓北部的抱威（Paoay）外海，使用88式陸基反艦飛彈直接擊沉靶艦。

此外，美軍也表明有權在演習中動用戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈與「海軍／陸戰隊遠征艦隊攔截系統」，但未確認是否實際使用。這類部署將傳統的防禦演練，升級為具備遠程精準打擊與無人機反制能力的海上殲滅戰。

這項軍事部署反映出美日同盟應對區域衝突的戰略位移。報導分析，隨著北京對台灣的軍事壓力不斷升級，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）曾坦言，若台海爆發衝突，地理位置相近的菲律賓必將被捲入戰局。

透過在巴士海峽與呂宋島周邊進行整合防空與飛彈防禦測試，美日菲三國正試圖建立一道不依賴單一國家的聯合海上屏障。

儘管聯軍展現了強大的火力投射意圖，但官方強調演習重點在於驗證多國部隊在複雜海域的無縫協同作戰能力。報導指出，相關實彈射擊與無人機反制系統的實際攔截率，仍需透過後續的海上測試數據驗證。

目前多國艦隊已陸續集結就位。報導指出，這類將防禦火網直接部署於潛在衝突熱點的行動，顯示美方正試圖透過實戰化演練，確保在雙線衝突壓力下仍具備對印太區域的威懾力。

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