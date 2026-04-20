金正恩帶女兒看新飛彈！空中散開打 防空系統更難攔

北韓官媒20日釋出畫面，顯示其於19日試射搭載集束彈頭的「火星11改」新型短程彈道飛彈。（歐新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓證實試射搭載集束彈頭的短程彈道飛彈，將單一打擊轉為大範圍散布攻擊。外界認為，此舉可能提高突破美國與南韓防空系統的難度。

金正恩與被視為潛在接班人的女兒金主愛（音），在海岸觀察點觀看飛彈發射。（歐新社）

根據《美聯社》引述與北韓官媒《朝中社》（KCNA）報導，這已是北韓本月第二次進行此類武器測試。報導指出，這批名為「火星11改」（Hwasong-11 Ra）的短程地對地彈道飛彈，成功打擊了海上島嶼目標。

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高空散布子彈藥 大範圍面攻擊增加攔截難度

集束彈頭的特性在於飛彈不直接觸地引爆，而是在高空解體，釋放出數十枚小型子彈藥涵蓋廣大區域。北韓官媒宣稱，這類武器能將約6.5至7公頃（約10個足球場大小）的目標區域化為灰燼。

報導指出，這種大面積覆蓋的面攻擊模式，對現有防空系統形成挑戰。觀察家分析，北韓積極展示集束彈藥，可能是受到當前伊朗戰爭的啟發，試圖汲取實戰經驗以應對防禦網。

現場照片顯示，金正恩與被視為潛在接班人的女兒金主愛（譯音）身穿黑色皮衣，在海岸觀察點觀看飛彈發射。金正恩對試射結果表示滿意，強調此舉對於提升高密度打擊能力具有重大軍事意義。

自2019年與美國談判破裂後，北韓持續推進各類高科技武器研發。報導分析，透過展示集束彈頭，北韓意圖增加突破美韓飛彈防禦系統的實質籌碼。

這次試射的時機也引發關注。美國前總統川普預計將於5月前往北京與中國國家主席習近平舉行會談，外界預期這可能成為華府與平壤重啟外交接觸的契機。

報導指出，金正恩選在此時展示突破防空網的能力，可能旨在增加未來與美國交涉的籌碼。平壤當局近期雖對對話保持開放，但仍堅持華府必須放棄將北韓無核化作為談判的前提條件。

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