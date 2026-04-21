不畏中東戰事、中國威脅 美菲日「肩並肩」演習精準彈藥大舉出閘

日本88式反艦飛彈發射情形。（美聯社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕由美國、菲律賓主辦、日本積極參與的2026年「肩並肩」（Balikatan）聯合演習自20日登場，這不只是一場例行演訓，更是各國精準飛彈的實戰秀，包括日本已經趨於成熟的「88式」陸基反艦飛彈、菲國二度亮相的「布拉莫斯」超音速反艦飛彈，還是美軍先進的「泰風」、可無人操作的NMESIS系統，都是這次演習的亮點。



雖然美軍與伊朗的衝突僵局未解，中國也對於肩並肩演習做出反制行動，包括遼寧號航艦通過台海，並派遣軍艦在東海航行，但並未使美、菲、日等國罷手。

日本88式反艦飛彈發射車。（美聯社檔案照）

日本陸上自衛隊的88式陸基反艦飛彈（Type 88 SSM）是這次演習的焦點之一，雖然這型飛彈的射程僅200公里左右，仍具有相當戰略意義。因為，日方首度在菲律賓領土參與具實彈性質的演訓，並選定呂宋島北部實施射擊演訓擊沉靶艦。這不僅象徵日本防衛政策逐步「走出去」，更被視為第一島鏈國家在「反介入／區域拒止」（A2/AD）體系上，進入實質協同作戰階段。

美軍泰風飛彈系統。（路透社檔案照）

美軍則持續在演習中部署多項關鍵打擊系統，其中，「泰風」（Typhon）中程飛彈系統成為外界關注焦點。這套系統可發射戰斧巡弋飛彈與標準六型（SM-6）飛彈，象徵美軍持續建構新一代陸基長程打擊能力。戰斧飛彈的射程可達1000公里以上，標六飛彈則約370公里以上，可打擊空中與海上兵力。

雖然這次以操作與整合訓練為主，但「泰風」系統射程涵蓋呂宋海峽，甚至延伸至中國東南沿海，戰略意涵不言自喻。

NMESIS飛彈系統。（法新社檔案照）

另一項亮點則是NMESIS遠征艦隊阻絕系統，這套系統搭載射程約250公里的海軍打擊飛彈（NSM），可透過無人發射車部署於離島，具備高機動與匿蹤特性，專門用於打擊敵方水面艦艇。

菲律賓的布拉莫斯反艦飛彈。（路透檔案照）

菲律賓也在這次演習中，納入近年最具指標性的軍購裝備，也就是向印度採購的布拉莫斯（BrahMos）超音速反艦飛彈，這型飛彈的射程約290公里左右。雖然此次仍採「模擬環境射擊」，但已納入聯合作戰流程驗證。這款由印度與俄羅斯合作研發的飛彈，以高速突防能力著稱，未來若完成實戰部署，將大幅提升菲國陸基反艦戰力，並強化其在區域聯防中的角色。

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