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美可射飛彈的無人艇曝光 外海先開火攔截空中目標

2026/04/20 14:21

「Comet」無人水面載具（USV），具備整合小型防空飛彈系統的能力。（圖取自BlackSea Technologies）「Comet」無人水面載具（USV），具備整合小型防空飛彈系統的能力。（圖取自BlackSea Technologies）
〔編譯陳成良／綜合報導〕美國無人系統開發商黑海科技公司（BlackSea Technologies），近期曝光一款可搭載防空飛彈的無人水面載具（USV），將防空火力由軍艦本身前推至外海，用於在威脅接近主力艦隊前進行攔截，目前仍在研發與測試階段。

根據軍聞網站《Defence Blog》報導，這款名為「彗星」（Comet）的無人艇，設計目標在於解決現代海軍艦隊面對飽和攻擊時，防禦半徑不足的痛點。透過將防空火力部署於遠離母艦的海域，該載具用於在敵方威脅接近主力艦隊前進行攔截。

「Comet」能作為艦隊的「外圍防空屏障」，在敵方威脅抵達主力艦隊前，率先於外海執行前置攔截任務。（圖取自BlackSea Technologies）「Comet」能作為艦隊的「外圍防空屏障」，在敵方威脅抵達主力艦隊前，率先於外海執行前置攔截任務。（圖取自BlackSea Technologies）
傳統防空嚴重依賴大型神盾驅逐艦的雷達與飛彈陣列，防禦半徑固定且目標明顯。這項新概念則是將防空載台「碎片化」，透過多艘無人艇在廣闊海域進行分散式配置。

報導指出，這類部署模式讓艦隊防禦不再依賴單一大型載台。這類分散部署設計，目的是降低單一載台被鎖定的風險，讓防禦網具備多點配置的彈性。

報導陳述，這類載具不僅能攔截來襲的空中目標，還能作為感測節點，將數據回傳至艦隊指揮中心。黑海科技指出，Comet無人艇在設計上強調長航程與高機動性，使其能長時間部署於關鍵海域，透過將防空火力推向艦隊外圍，該系統建立一道不屬於任何單一艦艇的防禦圈。這類技術用於在威脅接近艦隊前，進行前置攔截。

儘管這項技術在概念上具備突破性，但官方強調，整體系統目前仍處於技術評估與初步整合階段。報導指出，相關平台的實戰射控精準度、惡劣海象下的穩定性，仍需透過後續的多項海上測試驗證。目前該系統的具體採購與部署規模尚未公開。報導指出，相關發展方向仍待後續觀察。

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