共機疑闖我東部演習空域！我軍強硬驅離時疑遭嗆「Shut up」

中共軍機闖我東部演習空域。（軍事粉專TaiwanAdiz提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕共機近年頻繁騷擾我國防空識別區（ADIZ），長期關注空域動態的軍事愛好者今日疑似紀錄到，共機再次侵入我東部演習空域，我空軍戰機升空警戒並多次發出嚴厲廣播驅離，但疑似共軍的不明聲源竟回嗆一句「Shut up」（閉嘴）。

根據軍事迷紀錄的廣播音檔顯示，今日我空軍偵獲共機進入東部空域，立刻發出廣播警告：「中華民國空軍廣播，位於台灣東部空域的中共軍機注意，你已進入我操演區，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。我方隨後也以英文重複廣播，要求對方立即向右轉向180度。

中共軍機闖我東部演習空域。（取自海巡署公告）

面對我軍維護主權立場，無線電頻道竟傳出一聲清晰的「Shut up」回嗆，疑似是共機飛行員對我方驅離廣播的不耐與挑釁。這讓長期監控頻道的軍事迷大為憤慨，質疑中共軍方毫無國際飛行禮儀。

軍事粉專Taiwan Adiz分析，共機在東部空域出沒已成常態，但直接在國際頻道以英文粗口回嗆的情況相對罕見，顯示台海周邊空域的情勢依然緊繃。對此，我國空軍一貫強調，對於進入我防空識別區之不明機艦，均依標準作業程序派發戰機監控並廣播驅離，嚴密守護領空安全，不容任何惡意挑釁。

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