潛艦國造盲目追逐自製率 既不科學、也不切實際！

國造潛艦海鯤號持續測試，外界亦討論關於後續艦的議題。（資料照，台船提供）



上官伐謀（哈佛校友）

日前有媒體開始討論IDS潛艦國造的自製率，也引發各界爭議。老實講，自製率要如何計算？恐怕沒有一個標準，那自製率要多少，才能達標，更沒有一個準頭，畢竟在現今國防工業，沒有任何廠家能號稱百分之百自製率，也沒有哪個國家，擁有那一種系統是完全自製。

現代的武器裝備，強調的是獲得容易、生產快速、系統整合、低維持成本，當然，仍要能滿足作戰需求，在此前提下，如果現貨市場可以快速獲得、性價比高，整合容易，何不買回來安裝，有必要自己耗費時間與成本，來研發自製嗎？

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日本在20年前，向美國簽約採購30架AH-64D阿帕契攻擊直升機，但連帶要求，全系統必須在日本組裝與合作生產，並逐次提高自製率，這樣追求自製率的結果，導致每年僅能生產2架，而且價格不斷向上攀升，最後第13架出廠後，日本政府實在買不下去，決定認賠殺出、終止合約，這是盲目追求自製率的下場。

再以美國第五代的F-35戰機為例，這是結合了為全球供應鏈的代表作，L公司雖為主承包與整合者，但實際製造自製率約僅30–40%，其核心優勢，在於系統整合而非自製率。

首艘IDS國造潛艦「海鯤」號預計今年交艦，據瞭解第二批2、3號艦，目前正積極籌劃建造事宜，未來還有5艘後續艦，但可以預見的是，在許多科技、先進系統陸續問世後，而舊型零組件將面臨消失性商源，故後續艦的構型、次系統，很有可能與前批次，存在很大的差異，而其中成敗關鍵，就在我國的全系統整合能力，講求自製率在此案，幾乎毫無意義。

總結，潛艦國造的重點，在於能確保商源無虞、能負擔獲得與維持成本、能引進先進技術、能符合作戰需求，還能因應明日的威脅，這才是務實的建軍，若只是不切實際、一昧想要滿足自製率這個的虛榮心，得付出很大代價。

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