美伊停火大限將至！美拳師號兩棲突擊艦通過塞班島 持續挺進中東

美軍拳師號兩棲突擊艦正趕往中東部署。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國、伊朗之間的停火「大限」將在華府時間22日晚間（台灣時間23日上午）到期，美軍兵力持續向中東集結。根據外國軍聞網站發布圖資，馳援中東的美軍「拳師號」兩棲突擊艦，日前已經通過塞班島與關島，正在西太平洋航行；布希號航空母艦則已經抵達非洲東南側，持續向中東前進。

根據外國軍聞網站《美國海軍學會新聞網》（USNI NEWS）最新發布的美軍艦艇動態，拳師號兩棲突擊艦（LHD-4）正在關島與塞班島附近海域執行任務，拳師號兩棲戒備群包括「康斯托克號」船塢登陸艦（LSD-45）、「波特蘭號」兩棲船塢運輸艦 （LPD-27），以及美軍陸戰隊第11遠征支隊。

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圖資顯示，美軍拳師號兩棲突擊艦正在西太平洋；布希號航空母艦已繞行至非洲東南方海域。（取自USNI NEWS）

塞班島是美國與日本在第二次世界大戰期間，爆發激烈戰事的關鍵島嶼，現由美國控制，距離關島僅200公里左右，若以直線距離計算，該島離阿拉伯海還有7500至8500公里遠，若拳師號兩棲戒備群以標準巡航速度前進，大約需要兩周時間。

另外，根據USNI NEWS圖資，日前繞過非洲南端的布希號航空母艦，已經通過馬達加斯加以東海域，持續向中東前進，若以航艦打擊群的航行速度與距離推算，這趟航程大約一周以內。

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