南韓部長洩北韓核設施機密 軍方今證實「美國已限制衛星情報共享」

今年3月6日，南韓統一部長鄭東泳（見圖）私自公開北韓龜城被認定為核設施的機密情資，引起美國強烈不滿。（歐新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓統一部長鄭東泳日前私自公開北韓平安北道龜城被認定為核設施的機密情資，引起美國強烈不滿。南韓軍方21日證實，美軍已限制首爾取得衛星蒐集的北韓技術相關資訊，但雙方仍照常共享北韓飛彈動態等監控和偵察情報。

韓聯社21日引述南韓軍方高層人士說法報導，美軍自本月初開始，即部分限制與南韓共享涉北韓衛星情報，包含北韓部分技術，但相關措施並未對南韓部隊戒備狀態造成重大影響。

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該高層人士透露，韓美仍照常收集和共享北韓軍事活動情報，對北韓監控和偵察態勢也未受影響。

上月6日，鄭東泳出席南韓國會外交統一委員會全體會議時表示，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）提供的最新報告指出，除寧邊和龜城外，北韓還在平壤附近的降仙建置核設施。

然而，葛羅西的報告實際上只有提及寧邊和降仙。這是南韓和美國政府高層首次在公開場合提及龜城設有濃縮鈾設施，引發外界關注。

鄭東泳發表上述言論後，華府立即提出抗議，稱美國一直透過衛星、監聽、偵察等方式獲取北韓相關情報，並與南韓共享其中一部分，首爾卻在事前未經協商情況下，私自公開敏感資訊。據悉，美國已方面要求南韓採取措施，防止類似事件再次發生。

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