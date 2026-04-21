空軍雷達站憲兵分隊改制為警衛排 資源統一調度更快提升偏遠地區戰力

圖為空軍雷達站憲兵分隊，負責基地戍守及機動部隊戒護。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／新北報導〕根據國防部115年度預算書顯示，空軍將花費2482萬5千元執行「新增警衛排巡邏車」案採購14輛車，曝光空軍新編成雷達站警衛排規劃。據了解，這項規劃是將各雷達站原有空軍憲兵中隊的「憲兵分隊」改制為警衛排。這項組織編制的調動，據悉是因為原本各分隊的資源由駐紮單位調度，但各雷達站地處偏遠分散，普遍物資匱乏，改制後將設空軍警衛專責單位，由1上校主官統籌運用，可望快速衡平偏遠地區基地防衛戰力。

預算書說明，因應兵力結構調整，空軍新編成雷達站警衛排，然警衛排陣地大多位於本島或外島高山、丘陵等地理環境，為確保高地站臺戍衛裝備、重研擬籌購適用之高馬力特種車輛，完成籌獲後，可有效提升快速機動作戰特性，強化營區安全防護及陣地防衛能量。

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憲兵分隊從待命室衝出，奔向大廳的武器保管櫃取出步槍、通信設備等。（記者吳哲宇攝）

空軍雷達站憲兵分隊，負責基地戍衛任務，以石門的空軍雷達站為例，駐紮於雷達站的憲兵分隊規模約是1個排，但該基地位處北海岸觀光勝地，憲兵弟兄除常規警衛任務，也會頻繁遇到民用無人機，需要時刻監控無人機是否會闖入警戒範圍。

應變組奔向營區大門處置突發狀況。（記者吳哲宇攝）

當營區外發生突發狀況，或有無人機闖入時，憲兵分隊需在1分鐘內以應變組形式完成武裝並出動。6人規模的應變組從待命室衝出，奔向大廳的武器保管櫃取出步槍、通信設備等；當有無人機威脅時，便會取出干擾槍和監偵無人機。官兵檢整裝背後奔向營門，部分士兵途中躲入掩體掩護應變前線弟兄、官兵操作干擾槍擊落無人機，以及操作監偵無人機搜索違法民眾。

應變組官兵一分為二，於掩體掩護前方。（記者吳哲宇攝）

官兵指出，目前最常遇到的仍是遊客操作無人機誤入營區周邊空域，多數情況可透過干擾設備有效處置。隊上配有一具無人機干擾槍，可針對民用無人機常用的2.4GHz與5.8GHz頻段進行電磁干擾，使其迫降或返航，對於一般民用無人機已具備一定處理能力。不過單位也坦言，該干擾槍屬於初期採購測試，性能較為基礎不具跳頻功能，有待後續採購補強戰力。

官兵出動無人機，搜索威脅來源。（記者吳哲宇攝）

若面對多架次或無人機進行戰術性動作干擾，現行應對能力仍需進一步提升。但表示，相關限制卡在法規及單位權責，因為憲兵只隊營內範圍有執法權，營外則需由警察處理，因此單位除與警方建立通報機制，針對邊界問題，仍需進一步檢討改進措施。

另外，憲兵分隊也要承擔「機動戒護」任務，因為戰時固定式雷達設施容易遭敵破壞，此時就需要隨機動雷達部隊外出，執行警戒與防護任務，確保關鍵裝備安全。讓雷達順利結合飛彈部隊形成區域防空，建立由遠至近的多層次防護網。

隊上配備無人機干擾槍，反制營外民用無人機。（記者吳哲宇攝）

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