「下一代作戰艦」設計評估案5月決標 海軍要求配備「2套神祕武器」

法國國防採購局在去年9月宣布，將聯合多家軍備集團採購並共同研發艦載型雷射武器系統，目標在2030年初步形成作戰能力。（法國國防採購局官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕攸關海軍未來兵力整建計畫的「下一代作戰艦」案，設計評估案已在上週進行招標，預計今年5月中旬完成決標，據了解，為因應未來作戰需求以及有效反制無人機攻擊，海軍在設計評估案中提出各式武器系統配備項目，包括2套艦載型雷射武器系統在內，期望「下一代作戰艦」能在進入實質的建造及量產階段時，就能與國際趨勢同步。

消息人士今天指出，中科院在發展雷射武器系統的進度上，目前已完成小功率（10KW）車載式雷射武器系統，經各項驗證，最遠有效距離可達1.5公里，具備在短時間內連續擊落多架無人機（蜂群戰術）的能力，接續朝發展50KW的中功率雷射武器系統邁進。至於艦載型的雷射武器系統，目前各國發展的趨勢都在100KW以上，因此參與投標廠商應會以取得其他國家已有艦載雷射武器系統能力及能取得輸出許可為前提參與競標。

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安裝於德國海軍薩克森號巡防艦（Sachsen frigate）甲板上的20KW雷射武器展示系統，由萊茵金屬公司（Rheinmetall）和 MBDA 德國分公司（MBDA Deutschland）聯合開發，下一階段發展目標為100KW。（圖：德國海軍）

海軍「下一代作戰艦」案在過去的10年間，曾歷經政策反覆丶作業延宕的尷尬期，海軍在2014年首度對外公佈「未來15年兵力整建願景」，初步規劃包含中型巡防艦的需求，在2016年的6月20日，海軍司令部正式公布「未來12項造艦計畫」，其中就列出「新一代飛彈巡防艦」，代號即為「震海計畫」，在 2017年後軍方開始編列相關經費，原定於 2019 年開工建造首艘原型艦，但是到了 2022年，由於雷達性能與預算爭議等技術卡關，計畫進度大幅延宕。

海軍於此時決定將計畫調整，將原編預算改為推動「輕型巡防艦」以填補戰力空隙，2024年則將「新一代飛彈巡防艦」的名稱改為「下一代飛彈巡防艦」，外傳代號變更為「戟海計劃」，並將排水量由原先的4500噸提升至6500噸。

海軍「下一代作戰艦」已在上週啟動設計評估案的招標，將在5月13日開標。圖為海軍先前公佈的「新一代飛彈巡防艦」模型。（資料照）

據了解，海軍此次在設計評估案中，對「下一代作戰艦」的標準排水量訂為6000噸，各式武器系統配備項目上，除了76快砲丶方陣快砲丶雄風飛彈發射系統之外，還要求要有8套的飛彈垂直發系統丶近程防空飛彈發射系統丶干擾彈發射系統丶輕型魚雷發射管丶反魚雷誘標發射系統等等，特別的是，海軍為因應反制敵方無人機的蜂群攻擊，還要求要配備2套的艦載型雷射武器系統。

消息人士今天指出，各國目前在新建的作戰艦上，都希望配置有艦載雷射武器系統，包括美日中國在內，都號稱完成研發及測評，並且已將艦載雷射器系統實驗性的部署在原型艦上，但達成階段目標的功率不一，我國海軍對「下一代作戰艦」設計評估案的要求，是針對未來作戰需求，並與各國發展的腳步同步進行。

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