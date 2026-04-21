中共「遼寧號」航艦昨穿越台海 顧立雄：會加強留意後續動向

中共遼寧號航艦昨（20）日穿越台灣海峽，國軍公布空偵畫面。（本報資料照，國防部提供）

〔記者陳治程／台北報導〕美菲「肩並肩」聯合軍演現正展開，日本海上自衛隊數日前也派遣護衛艦「雷」、直升機護衛艦「伊勢號」取道台海及我東部海域南下，引發中共抗議並派遣「包頭號」為首艦艇編隊穿越琉球群島，國軍昨公布「福建號」穿越台海畫面，引發議論。對此，國防部長顧立雄今表示，國軍會運用聯合情監偵手段關注周邊海域，以及遼寧號動向。

國防部昨（20）晚指出，中共航艦「遼寧號」（CV-16）航經台灣海峽，全程動態由國軍綿密監控，並附上空拍畫面輔助說明。

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針對共軍航艦最新動態，媒體提問，美菲「肩並肩」演習現正進行中，國防部如何看待遼寧艦穿越台海，以及遼寧號動向背後的潛在目的？

顧立雄說，國軍對於台海周邊，甚至包括黃海、東海、南海等周邊海域，都會持續運用聯合情監偵手段，以及多元情資來源，以及友盟國家分享情資持續關注，也會留意遼寧號的後續動向。

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