新型軍艦要配雷射砲還是電磁砲？ 各國發展不一 美日兩個都要

日本防衛裝備廳在去年6月、7月間，從在飛鳥號試驗艦上實測高速電磁砲，驗證精準打擊性能。（圖取自X@atla_kouhou_jp）

〔記者羅添斌／台北報導〕各國海軍為因應新型態的作戰需求，並且為了有效反制敵方攻擊型無人機的蜂群作戰模式，陸續投入艦載型高能武器系統的研發及實驗，我國也在最新的「下一代作戰艦」設計評估案上，要求配置2套艦載型雷射武器系統。各國發展腳步及雷射功率不一，從60KW到250KW不一，但大多集中在艦載型雷射武器系統上，日本及美國則不一樣，不僅發展艦載雷射武器系統，還同步發展艦載型的電磁砲武器系統，是不是很夢幻！

目前已有數個國家（如美國、中國、英國、日本）積極發展艦載型高能武器系統，且部分系統已從「研發測試」階段跨入「實戰部署」或「小規模服役」：

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美國海軍在今年2月恢復了電磁砲的測試，疑為裝備在川普級戰艦上做準備。（圖取自X@lfx160219）

美國：服役與實測最領先

美國海軍是全球最早將雷射武器投入實際艦艇部署的國家，目前有三種型式進行中，包括：

．HELIOS 系統：由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）研發的 60kW 高能雷射，已安裝在伯克級驅逐艦「普雷貝爾號」（USS Preble）上正式服役。它具備摧毀無人機與光電觀測系統的能力。

．LOCUST 系統：2026 年 4 月，美軍在「布希號」航空母艦（USS George H.W. Bush）上實測此類雷射系統，並成功擊落多架無人機。

．LWSD Mk 2 Mod 0：這款 150kW 的高能雷射曾在「波特蘭號」（USS Portland）上進行實測，並於 2025 年的演習中再次亮相，成功擊落 4 架無人機。

．電磁砲部分，美國海軍恢復對電磁軌道砲（Railgun）武器系統的測試。美國海軍海洋系統司令部（NAVSEA）發布的評估報告指出，海軍已於2025年2月在新墨西哥州白沙飛彈靶場（White Sands Missile Range）進行新一輪試驗，以蒐集高超高速發射相關技術數據，評估該武器的性能與發展潛力。

中國：高調展示與測試

中國已開發多款艦載雷射武器，並開始安裝在特定艦艇進行海上測試。

．「燎原-1」（LY-1）：這是專為共軍海軍開發的近程防空武器，功率號稱在 180kW 至 250kW 之間。

實裝測試：LY-1 曾被目擊安裝在 071 型綜合登陸艦上進行測試。2025 年 9 月，該系統正式在閱兵中亮相，顯示其技術已接近或已進入初期服役階段

英國：加速部署計畫

．DragonFire（龍火）：英國國防部於 2026 年宣布加速此計畫，預計在 2027 年正式裝備於 45 型驅逐艦上。

實測表現：2025 年 11 月在蘇格蘭進行的測試中，該雷射成功摧毀了時速達 650 公里的高速無人機目標。

法國國防採購局在去年9月宣布，將聯合多家軍備集團採購並共同研發艦載型雷射武器系統，目標在2030年初步形成作戰能力。（法國國防採購局官網）

法國：自製發展預計2030年服役

法國國防採購局（DGA）去年9月宣布，將委由MBDA、賽峰、泰雷茲等多家國防廠商，共同發展自製的雷射武器，作為現代戰場下的短程防空、反無人機武器，未來5年將會以該系統進行作戰測試及評估，目標是運作功率達數十千瓦（kW）級，在2030年形成作戰能力並投入戰備。

日本：

技術驗證階段

．100kW 雷射系統：日本防衛裝備廳（ATLA）於 2025 年 12 月在測試艦「飛鳥號」（JS Asuka）上完成了海上實測。計畫在 2026 年進一步測試對飛行物體的攔截，目前仍處於系統驗證階段，尚未全面服役。

．電磁砲（Electromagnetic Railgun）： 這是「飛鳥號」近年最受矚目的測試。2025 年 6 月至 7 月，日本防衛裝備廳（ATLA）在飛鳥號上成功完成了電磁軌道砲海上實彈測試。

實測成果：彈丸初速逼近每秒 2,300 公尺（約 7 馬赫），並成功擊穿海上靶船的鋼板，是全球首次在艦艇上進行此類實戰模擬測試。

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